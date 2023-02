Telefonata anarchica al Carlino di Bologna, le reazioni: “Notizie inquietanti, vicini al giornale e alla città”

La telefonata arrivata al giornale prometteva azioni nel nome dell'anarchico Alfredo Cospito

Telefonata anarchica al Carlino di Bologna: "Ci sarà un attentato per Cospito in città". Indagini a tappeto

Bologna, 2 febbraio 2023 – “Sono inquietanti le notizie che vorrebbero la città di Bologna prossimo luogo di un 'grave attentato’ da parte di fazioni che solidarizzano con Alfredo Cospito”.

Commenta così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, la telefonata di stampo anarchico arrivata alla redazione del nostro giornale – prosegue -, al sindaco Lepore e alla cittadinanza, e la mia più ferma condanna verso chi tenta di avvelenare la vita istituzionale del Paese attraverso violenze e intimidazioni".

Borghi (Pd): la politica recuperi il senso di unità

"Solidarietà al direttore del Resto del Carlino”. E’ l’eco del senatore del Pd, Enrico Borghi, a Omnibus su La7. Che prosegue: "Ai servitori dello stato e a tutte le persone che sono state minacciate in queste ore e in queste settimane, abbiamo anche notizie di manifestazioni ostili alle nostre ambasciate all'estero. C'e' il rischio che si inneschi un processo di enfatizzazione di una rete. Donzelli ha sfruttato l'enfasi mediatica che si è generata e che ha prodotto una spaccatura nella politica italiana".

"Ora dobbiamo tutti recuperare il senso dell'unità e della coesione sul tema dell'antimafia e dell'antiterrorismo – conclude -. Il dibattito si è interrotto proprio quando si parlava in aula della legge che istituisce la commissione Antimafia. C'è bisogno che chi ha delle responsabilità vada fino in fondo dal punto di vista della capacità di guidare questi processi. Se propaliamo notizie improprie mettiamo a rischio la sicurezza dei nostri cittadini".

Malavasi (Pd): “Solidarietà ai giornalisti e alla città”

“Notizie gravissime e inquietanti – afferma Ilenia Malavasi, deputata reggiana del Pd -. Esprimo la mia profonda solidarietà ai giornalisti e ai lavoratori de Il Resto del Carlino, per la telefonata minatoria ricevuta. E sono vicina al sindaco Lepore e ai cittadini. Si sta creando un clima pesante nel Paese; per questo mi auguro che le forze politiche siano unite e il partito di maggioranza interrompa la campagna infamante nei confronti del Pd per ristabilire la normale dialettica parlamentare: oggi più che mai serve sostenere l'unità nazionale. La mia ferma condanna a chi usa minacce e violenza per intimidire il Paese e le sue istituzioni".