Thiago Motta addio, il nostro sondaggio: la parola ai lettori

Bologna, 24 maggio 2024 – Un saluto, un ringraziamento oppure anche una critica: da ieri pomeriggio il web, i social e la nostra redazione sono invasi di reazioni e messaggi sull’addio di Thiago Motta al Bologna, una notizia nell’aria da qualche mese, ormai certezza da diversi giorni e divenuta ufficiale all’ora di pranzo di ieri con il comunicato del Bologna che annunciava che il mister che ha riportato i rossoblù in Champions dopo 60 anni non aveva intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno.

Da oggi anche voi lettori del Carlino potrete dire la vostra su questa vicenda che ha conquistato l’attenzione di tutta la città e che sta dividendo il tifo rossoblù tra chi ringrazia comunque Motta per quanto fatto in questi quasi due anni sulla panchina del club, e chi invece lo critica per la scelta in sé o per i modi di (non) comunicarla.

