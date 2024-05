Bologna: caccia al successore di Thiago Motta. Futuro più Italiano che Tedesco. In corsa pure Di Francesco e Palladino

Bologna, 24 maggio 2024 – La caccia al successore di Thiago Motta può entrare nel vivo. Accadrà all’inizio della prossima settimana, con un summit dirigenziale, anche se di fatto è cominciata da tempo, seppur fin qui non siano stati contattati direttamente tecnici ma solo siano state prese informazioni tramite intermediari. Vincenzo Italiano, Palladino, Pioli e Di Francesco: ecco la rosa dei papabili da cui potrebbe uscire il successore, anche se il ventaglio dei nomi considerati è (stato) più ampio.

A febbraio ci fu un incontro di un osservatore rossoblù con il Frosinone e il Nizza. Allora il Frosinone e Di Francesco volavano, ora si attende di capire se se il tecnico semifinalista di Champions con la Roma completerà la stagione del rilancio centrando una salvezza tutt’altro che scontata con i ciociari, mentre Francesco Farioli è ormai ad Amsterdam per firmare con l’Ajax. Nel frattempo il Bologna che correva per l’Europa è approdato in Champions.

E allora ecco che Italiano, che Sartori ha avuto da giocatore al Chievo, è uno dei nomi in cima alla lista: giovane, in ascesa e con esperienza dei turni infrasettimanali europei: ma il 29 giocherà la finale di Conference e il 2 giugno il recupero con l’Atalanta e per ora non vuole distrazioni. Se ne riparlerà, anche perché non piace solo ai rossoblù e potrebbe richiedere garanzie sul futuro. Piace, e non poco, pure Raffaele Palladino e con il suo entourage ci sono stati contatti nelle ultime ore, con tanto di rumors di possibile interessamento di Daniel Maldini, che il tecnico ha guidato a Monza nell’ultima stagione. Occhio anche a Stefano Pioli, che come Italiano Sartori ha avuto al Chievo: prima da allenatore della Primavera e poi della prima squadra. In più conosce Bologna, con cui fece i 52 punti superati solo da Motta.

Ma è nel cast pure di De Laurentiis e l’ingaggio da 4 milioni potrebbe porre riflessioni. Intriga la pista estera che porta al ct del Belgio Domenico Tedesco e salvo scossoni, con l’Europeo alle porte che terminerà il 15 luglio e la stagione rossoblù che inizierà prima, è pista complessa. Smentita la pista Croci-Tinti del Lugano, in netta discesa le quotazioni di Maurizio Sarri: è stato in ‘guerra’ mediatica con Lotito a lungo, ha già spiegato che nel giro di due anni punta a smettere ed è uno che vuole essere seguito, più che seguire le indicazioni della società. E dopo la doccia fredda Thiago, Saputo e Fenucci paiono voler dare un indirizzo chiaro: prendere un allenatore che non discuta ma segua le linee dettate dal club. Perché gli allenatori passano e il Bologna resta e anche per questo si punta ai rinnovi di Sartori e Di Vaio in scadenza al 2025, come segnale per iniziare il nuovo corso. Ma resta da trovare l’uomo giusto per raccogliere l’eredità.

L’identikit porta a un tecnico che vada in continuità tecnica e adotti il 4-2-3-1 o il 4-3-3, anche per non snaturare la rosa allestita. Perché per ora il club non vede rischi relativi al fatto che senza Motta questa squadra non voglia proseguire il cammino tracciato in Champions, nonostante i rumors di interessamenti per Calafiori, Lucumi e Posch. Oltre a Zirkzee che potrà decidere il proprio destino a fronte di una clausola da 40 milioni e i destini da decidere relativamente ai riscatti di Kristiansen e Saelemaekers e l’opzione di rinnovo di Lykogiannis.