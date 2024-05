Bologna, l’addio di Thiago Motta infiamma i social: “Ci hai lasciato nel modo peggiore”

Bologna, 23 maggio 2024 - L'addio di Thiago Motta sembrava nell'aria già da giorni a Casteldebole, ma dopo l'ufficialità di questa mattina il tifo rossoblù è spaccato in due, esternando sui social chi rabbia, chi delusione e chi ringraziamenti per l'impresa compiuta dal tecnico.

La festa Champions dei tifosi rossoblù alla squadra (Foto Dire)

I commenti sono ancora 'a caldo', ma bastano per far capire l'umore di una piazza comunque più triste, dopo la splendida festa che ha fatto sognare una città intera, tra fuochi d'artificio, fumogeni e cori. Una cornice di 40mila persone ha abbracciato la squadra e Thiago Motta ieri sera per le strade di Bologna e poi in Piazza Maggiore.

Il giorno dopo questo spettacolo, l'addio dell'artefice di tutto ciò ferisce ancora di più i cuori rosso e blu della gente, proprio per l’amore regalato al tecnico in questi mesi (che fece partire anche una raccolta firme nei giorni scorsi) e che difficilmente potrebbe trovare altrove.

Tra i commenti, anche Cesare Cremonini che ha affidato a X il suo personale saluto al tecnico con un emblematico: “Thiago Motta: è abbandono di minore. Grazie di tutto”, con due cuori rossoblù.

Thiago Motta lascia il Bologna: le reazioni a caldo dei tifosi sui social (FotoSchicchi)

Le reazioni dei tifosi

Da una parte, sono tantissimi i tifosi che ringraziano il tecnico italo-brasiliano per un sogno chiamato Champions diventato realtà, e con la possibilità domani sera contro il Genoa di agguantare addirittura il terzo posto.

Ma il rovescio della medaglia del tifo bolognese è durissimo con Thiago: sui social impazzano i commenti che gli rimproverano la scelta di andare via, a maggior ragione se la soluzione più papabile sarà proprio la Juventus, sentendolo quasi come un tradimento "Grazie per quello che hai fatto ma ora sarai avversario", "Sarà più bello batterti l'anno prossimo in Champions", mentre altri non digeriscono l'addio dell'allenatore: "Hai fatto l'errore più grande" o "Hai lasciato nel modo peggiore", i commenti a caldo di alcuni tifosi arrabbiati.

Il riferimento è alla grande festa che ha accompagnato la squadra dallo stadio Dall'Ara a Piazza Maggiore. Nemmeno un'atmosfera da brividi è riuscita a far cambiare idea a Thiago. "In un mondo dove c'è sempre meno riconoscenza e molto più attaccamento al denaro non mi stupisco più di niente", l'opinione rassegnata di un altro tifoso. A Motta, poi, viene contestato un accordo secondo alcuni "preso già da tempo" ma ufficializzato soltanto ora a giochi fatti: un tradimento che da molti non verrà perdonato, a maggior ragione perché Thiago ha confessato pubblicamente di non avere ancora deciso nulla sul suo futuro anche pochi giorni fa. Altri ancora provano a scherzarci su, dicendo di correre a comprare la maglia numero 10 di Karlsson, tra i giocatori meno impiegati da Motta.

Ancora nessun commento invece dagli stessi giocatori che hanno più volte ringraziato Thiago Motta durante la festa Champions League.