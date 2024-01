Treno deragliato: ritardi e cancellazioni sulla linea ‘lenta’ tra Bologna e Milano

Bologna, 21 gennaio 2024 – Ritardi sulla linea storica Milano-Bologna, questa mattina, in entrambe le direzioni, a causa dell’uscita dai binari di un treno merci (video) alla stazione di Lavino, vicino ad Anzola. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Castelfranco e Lavino.

Il treno deragliato nella stazione di Lavino, alle porte di Bologna

Il convoglio, che era fermo da qualche giorno in stazione in un binario di sosta, non interessato dalla circolazione dei treni, per motivi al vaglio è uscito fuori binario, con i vagoni merci che si sono ribaltati, tranciando alcuni cavi funzionali alla circolazione.

Questo danno ha causato l’immediata sospensione del traffico dei treni che attraversavano la linea storica fino alle 12.

Alle 12,15 i treni sono ripartiti, ma con “prescrizioni” alla velocità. Fri avvisa che “i treni potranno subire limitazioni, cancellazioni e rallentamenti fino a 120 minuti”. La circostanza ha portato ritardi di anche 90 minuti. Nella tratta interessata sono stati cancellati alcuni treni e sono stati attivati dei bus sostitutivi sulla linea Bologna - Modena. Il treno deragliato, di una società privata, non trasportava merce pericolosa. Sul posto, tecnici di Rfi e poliziotti della Polfer.

Ritardi e cancellazioni perdureranno fino alla sistemazione del guasto, quasi sicuramente almeno fino a domani.