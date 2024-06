Bologna, arriva il treno rock che omaggia il Tour de France: ecco come sarà

Bologna, 3 giugno 2024 – Lo spirito 'rock' accompagna l'arrivo del Tour de France a Bologna grazie al treno di Trenitalia Tper che da Milano ad Ancona percorrerà oltre 1000km passando per le zone delle 3 tappe italiane del Tour.

Predomina il giallo sulle fiancate, sempre all’esterno sono anche raffigurati i volti e le firme di 3 grandi campioni del nostro ciclismo, a cui sono dedicate le 3 tappe: Gino Bartali (tappa Firenze-Rimini, 29 giugno), Marco Pantani (tappa Cesenatico-Bologna, 30 giugno) e Fausto Coppi (tappa Piacenza-Torino, 1° luglio). “Un treno che mi riporta tra le braccia di mio nonno. Gli sarebbe tanto piaciuto avere un treno dedicato e la sua figura si sposa bene con lo spirito di questo progetto”, dice un’emozionata Gioia Bartali, nipote di Gino.

L’omaggio al Tour

Insomma, in vista della storica partenza della Grande Boucle dall'Italia il prossimo 29 giugno, il treno regionale di punta di Trenitalia Tper si colora di giallo e omaggia il Tour, l'Emilia-Romagna e tre leggende del ciclismo italiano: "Non vediamo l'ora che questa grande corsa arrivi qui. Questo treno è il preludio di quanto ci aspetta nei prossimi giorni", racconta il campione di ciclismo Davide Cassani, ora presidente Apt servizi E-R.

“Sarà come portare le Olimpiadi in Regione per tre giorni”, afferma Andrea Corsini, assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, dunque, per questo evento sportivo di portata mondiale, il terzo più seguito al mondo, è arrivato l’omaggio della Regione all’importante corsa, attraverso un treno regionale con livrea dedicata e che porterà i colori e il brand dell'avvenimento sui binari dalle Marche al Piemonte e dal Veneto alla Lombardia.

“Quando arriverà ci renderemo davvero conto della potenza che ha il Tour de France”, continua Corsini. Il convoglio è arrivato questa mattina al binario 6 ovest della stazione, accolto anche da Giammaria Manghi, Capo segreteria politica alla Presidenza della Regione. "Il treno rappresenta il dinamismo del Tour. Un grande investimento per questo progetto bello da vedere e che arricchisce la nostra promozione per questo evento, che prepariamo ormai da mesi”.

Come sarà il treno

Il treno circolerà da subito e fino al termine del passaggio del Tour in Italia. Sulle fiancate gialle del convoglio sfileranno anche i simboli delle città di arrivo e partenza delle tappe italiane del Tour, da Firenze a Torino, per l’evento che sulle strade della sola Emilia-Romagna porterà oltre 1 milione e mezzo di persone nelle sue tappe con le città di arrivo e partenza. Quindi Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza. "La tecnologia unita alla tradizione del ciclismo, festeggiamo quindi col mezzo sostenibile per eccellenza. Questo treno sarà visto in tutto il suo tratto di percorrenza perché non si può non notare il giallo e descrive quella che è la nostra idea di viaggiare in treno: sostenibile ed economica”, chiude Alessandro Tullio, ad di Trenitalia Tper.