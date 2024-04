Tutti i voli portano in Europa. Da Parigi a Londra e Madrid, i tifosi sognano le trasferte

C’è il tifoso scaramantico, che tocca ferro, e quello sognatore, che ha già in mano la cartina dell’Europa. Quello che farebbe volentieri un giro ai piedi della Torre Eiffel; chi, in barba alla Brexit, non vede l’ora di gustarsi un Punch caldo in Inghilterra o un Whiskey in Scozia; l’amante di Pretzel e birra; chi non ha mai visto la Corrida. Il Bologna è a poco più di un passo da una storica qualificazione in Champions League e il popolo rossoblù comincia a immaginare leggendarie trasferte europee. Merito anche di quella centralità tipica di un crocevia come Bologna e dei collegamenti, attrezzatissimi, del Marconi.

LA NUOVA CHAMPIONS

Innanzitutto, una premessa: chi è convinto di sapere tutto su come funziona la massima competizione calcistica europea, faccia tabula rasa. Il format in vigore dalla prossima stagione stravolge tutto: non più 32 squadre, ma 36, e addio alla fase a gironi così come la conosciamo. I team si affronteranno, piuttosto, in una sorta di girone unico e ognuno parteciperà a 8 sfide. I match verranno decisi sulla base di un sorteggio, tarato su un sistema fasce. Le fasce, però, verranno decise sulla base del Ranking Uefa per club. Ci saranno così 4 fasce da 9 squadre ciascuna, da cui ogni team ‘pescherà’ due avversarie. Ipotesi che non escluderà, quindi, un incontro tra club della stessa fascia – fino ad oggi non succedeva – o dello stesso Paese. Via, poi, alla fase a eliminazione diretta: le prime 8 del girone unico si qualificano direttamente agli ottavi, le successive 16 daranno vita a un turno preliminare. E il tabellone sarà già prestabilito, come avviene ad esempio nel tennis.

I POSSIBILI INCROCI

Ma torniamo al Bologna: il nuovo format europeo fa sì che i rossoblù possano affrontare praticamente qualsiasi squadra. Ecco perché i collegamenti diretti del Marconi con tantissime destinazioni diventano fondamentali. Il Psg ha praticamente in tasca il campionato francese, e i voli per Parigi ci sono. E ancora: Londra (tra Arsenal, Aston Villa e Tottenham), Manchester, Madrid, Barcellona, Lisbona (che sia Sporting o Benfica), Eindhoven. In sintesi, qualsiasi squadra dovesse essere sorteggiata contro un Bologna da Champions, per i tifosi trovare un volo diretto diventerebbe l’ultimo dei problemi. Poi c’è la Germania, capitolo a parte: sebbene manchino voli diretti per Leverkusen, campione nazionale, o per Stoccarda e Lipsia, si ricorda che la finale 2025 si giocherà a Monaco. E dal Marconi partono quattro voli ogni giorno diretti in Baviera.

L’AEROPORTO

"Siamo in assoluto uno degli aeroporti italiani meglio connessi con tantissime destinazioni europee – commenta il presidente del Marconi, Enrico Postacchini –. E siamo attrezzati per tutti i tipi di clientela: dalla gestione delle squadre ai servizi low cost per le tifoserie. Ovviamente l’indotto sarebbe importantissimo e saremmo felicissimi di un’eventuale qualificazione". Sempre toccando ferro, c’è già chi sta setacciando la lista delle varie rotte. Bologna sogna.