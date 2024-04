Il Carlino s’accende: "Che emozione supportare i ragazzi. Incrociamo le dita"

"Abbiamo utilizzato tecnologie al top nel settore. Quel totem splendente di rossoblù è visibile anche da ben lontano". E lontano vuole arrivare anche il Bologna, dopo la grande vittoria dell’Olimpico ‘per l’Olimpo’, contro la Roma, per arrivare al più presto possibile all’incredibile traguardo Champions. Per supportare lo sprint finale dei ragazzi di Thiago Motta, il Resto del Carlino ha deciso di accendere il totem della sua sede in via Mattei. Una magia resa possibile da un’azienda leader, Radio Sata, che ha la sua sede alle Roveri e che è sulla cresta dell’onda da oltre 70 anni. Luca Tagliavini, con i soci Angelo Tagliavini, Lorenzo Tagliavini e Mattia Bonetti, sta guidando la terza generazione di una lunga storia di passione. "Copriamo eventi di qualsiasi tipologia, siamo specializzati nel settore dell’illuminazione architetturale – racconta Luca Tagliavini –. Per fare un esempio noto, abbiamo curato l’illuminazione della torre degli Asinelli".

E non solo.

"Si, ci occupiamo di varie illuminazioni in città. E’ un lavoro che ci piace molto".

Siete anche tifosi del Bologna?

"Naturalmente sì. Mio fratello ha l’abbonamento al Dall’Ara con mio padre, e inoltre sempre mio fratello fa anche le trasferte, la nostra è una passione viscerale. Quindi, che dire, per la cavalcata verso la Champions del Bologna incrociamo le dita".

Contenti dell’idea di illuminare il totem di via Mattei?

"Siamo fornitori di Ascom, quindi quando il direttore Giancarlo Tonelli ci ha detto dell’iniziativa, l’abbiamo abbracciata con molto piacere. Come detto, siamo tifosi del Bologna quindi sentiamo questo momento in maniera particolare".

Che tecnologie avete usato?

"Dei fari architetturali, i Dts X Brick, strumenti assolutamente al top nel settore, utilizzati in tantissimi ambiti. Quel tipo di fari hanno una potenzia di 15 mila Ansi Lumen, quindi una potenza della luce in uscita davvero notevole, che crea un bel colpo d’occhio anche a distanza".

L’illuminazione proseguirà fino a fine campionato, avete altre idee per sostenere la cavalcata del Bologna?

"Beh, non si può mai sapere, nel caso ci faremo trovare pronti. Intanti stanno illuminando le proprie sedi per sostenere il Bologna, penso a Emil Banca e a Bologna Welcome. Noi ci siamo, sempre supportando i rossoblù e tenendo le dita incrociate per i nostri ragazzi".