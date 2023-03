Ufficio passaporti Bologna, due domeniche di open day

Un agente dell'ufficio passaporti al lavoro. A Bologna doppio open day

Bologna, 18 marzo 2023 – Ufficio passaporti, doppio open day per il rilascio di circa mille documenti.

Sono in arrivo, in prossimità delle Festività Pasquali, e nel solco dei precedenti “Open Day” già effettuati, due aperture straordinarie per agevolare i cittadini che necessitano del rilascio del titolo di viaggio per l’estero.

La divisione Polizia amministrativa sociale della Questura, sarà al lavoro all’Ufficio Passaporti nelle date di domenica 19 marzo 2023 e 26 marzo 2023 dalle 8 alle 24, in Via sant’Isaia n°1, con l’impiego di numerosi operatori con l’obiettivo di rilasciare complessivamente circa 1000 passaporti nelle due domeniche.

"Tale servizio – precisano dalla questura - è rivolto ai cittadini che hanno già richiesto e ottenuto l’appuntamento mediante prenotazione presso il portale dedicato in agenda elettronica”.