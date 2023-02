Caos passaporti, a Bologna l’eccezione virtuosa: mille consegne a settimana

Problemi in tutta Italia con il rilascio dei passaporti, ma a Bologna no

Bologna, 1 febbraio 2023 – In mezza Italia i problemi legati al rilascio dei passaporti stanno mettendo in difficoltà non solo i viaggiatori, ma anche le agenzie, sommerse da una pioggia di disdette.

Il caso limite è quello della Questura di Torino, dove gli uffici sono indietro di ben sette mesi. A Bologna non è così. Anzi. Il maxi lavoro dell’ufficio passaporti, da pochi mesi trasferitosi in via Sant’Isaia da piazza Galilei e diretto dal dirigente della divisione di polizia amministrativa Vincenzo Frontera, permette infatti di processare circa mille documenti a settimana, a cui si aggiungono i circa cento per ciascuno dei cinque commissariati di polizia presenti tra città e provincia.

I tempi per il rilascio del passaporto

E i tempi per il rilascio del passaporto, una volta registrate le impronte digitali del richiedente, si aggirano sui 20-25 giorni. Meno dei tempi standard, che prevedono un mese di tempo. Questo, grazie anche agli open day straordinari dell’ufficio passaporti, che anche questo mese e fino a metà marzo sarà aperto anche il sabato mattina per consegnare i documenti pronti.

Non solo, sono previste anche aperture straordinarie nei pomeriggio di lunedì e mercoledì, per venire ancora di più incontro alle esigenze dei cittadini.