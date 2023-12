Vaccinazione Covid: a Bologna open day senza prenotazione

Bologna, 5 dicembre 2023 – Le vaccinazioni contro il Covid non decollano e Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, chiede alle Aziende sanitarie misure straordinarie per favorire la più ampia profilassi possibile.

Vaccinazioni Covid: a Bologna arriva l'open day

Così l’Ausl di Bologna ha organizzato un Open day venerdì 15 dicembre all’ospedale Maggiore: dalle 14 alle 19 i cittadini potranno presentarsi e chiedere la somministrazione di una dose, circa 500 quelle disponibili. Non è necessaria alcuna prenotazione.

E si punta a organizzare anche un altro Open day, questa volta in Appennino. Ieri l’Ausl ha registrato 154 nuovi contagi Covid, 642 in regione, dove i ricoveri sono saliti a 1.419, rispetto al giorno precedente 71 in più.