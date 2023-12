Covid, casi in aumento in Emilia Romagna Marche e Veneto. Gimbe: “Cresce anche l’ospedalizzazione”

Bologna, 5 dicembre 2023 – Dopo un mese di stabilità, i posti letto occupati da pazienti Covid-19 dal 2 novembre al 29 novembre, sono aumentati in area medica da 3.632 fino a 5.741 (+58,1%) e in terapia intensiva da 99 a 170 (+71,7%).

Al 29 novembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 9,2% in area medica (dall'1,8% della Basilicata al 10,1% dell'Umbria) e dell'1,9% in area critica (dallo 0% di Basilicata, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta al 2,8% dell'Emilia- Romagna).

Lo evidenzia l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. "Se in terapia intensiva - spiega Cartabellotta - i numeri sono esigui dimostrando che oggi l'infezione da Sars-Cov-2 solo raramente determina quadri severi, l'incremento dei posti letto occupati in area medica conferma che nelle persone anziane, fragili e con patologie multiple può aggravare lo stato di salute richiedendo ospedalizzazione e/o peggiorando la prognosi delle malattie concomitanti”. Infatti, il tasso di ospedalizzazione in area medica cresce con l'aumentare dell'età: in particolare, passa da 39 per milione di abitanti nella fascia 60-69 anni a 112 per milione di abitanti nella fascia 70-79 anni, a 271 per milione di abitanti nella fascia 80-89 anni e a 421 per milione di abitanti negli over 90.

Quanto ai decessi, sono raddoppiati nelle ultime 4 settimane: da 148 nella settimana 26 ottobre-1 novembre a 291 nella settimana 23-29 novembre, per un totale di 881 decessi. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, i decessi risultano quasi esclusivamente a carico degli over 80. Infatti, a fronte di un tasso di mortalità di 3 decessi per milione di abitanti, sono 23 per milione di abitanti nella fascia 80-89 anni e 46 per milione di abitanti negli over 90.

Emilia Romagna, Marche e Veneto: aumentano i nuovi casi

Nella settimana che va dal 23 al 29 novembre i nuovi casi Covid sono passati dai 3.657 della settimana precedente ai 3.841. Nelle Marche sono passati dai 978 ai 1.195 e in Veneto dagli 8.524 agli 8.842.

Decessi: è boom in Veneto

Calano invece i decessi in Emilia Romagna che passano dai 36 della settimana precedente ai 33 della settimana che va dal 23 al 29 novembre. Aumentano invece di due nelle Marche (da 5 a 7). Boom negativo in Veneto dove i decessi sono passati da 15 a 51.

Tasso di positività in aumento anche nelle Marche

Il tasso di positività cala in Emilia Romagna (passando da 22,2 della settimana precedente al 21,8). Aumanta invece sia nelle Marche (da 49,2 a 52,4) che in Veneto: da 15,2 a 17,8.