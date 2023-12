Covid, allerta di Crisanti: “C’è un’esplosione di contagi ma non esistono dati reali. E nessuno si è più vaccinato”

Padova, 4 dicembre 2023 – "Siamo di fronte a un'esplosione di contagi Covid che tuttavia non è in alcun modo documentata a livello di sanità pubblica. I dati pubblicati settimanalmente sono falsi e ben lontani dalla realtà. Non sappiamo quanti sono i positivi, non sappiamo di conseguenza neppure quanti sono i morti”. Dopo la polemica in cui Andrea Crisanti ha dovuto smentire di aver preso un aereo sapendo di essere positivo al Covid, il microbiologo e senatore è tornato a parlare dell’epidemia e, in un’intervista oggi a Fanpage, ha commento l'aumento dei contagi degli ultimi giorni.

“C’è un’esplosione di contagi”

“Sicuramente siamo di fronte a un'esplosione di contagi che tuttavia, purtroppo, non è in alcun modo documentata a livello di sanità pubblica – dice Crisanti nell’intervista di oggi -. I dati pubblicati settimanalmente sono falsi e ben lontani dalla realtà. Non sappiamo quanti sono i positivi, non sappiamo di conseguenza neppure quanti sono i morti. Io penso che per serietà questi dati non dovrebbero neppure essere pubblicati perché non sono basati su numeri reali”.

"Non si è vaccinato più nessuno”

Il microbiologo prosegue: “Molti esponenti di questo governo hanno preso posizioni estremamente critiche contro i vaccini e contro qualsiasi altra misura di controllo e monitoraggio del Covid. Il risultato è che non si è vaccinato nessuno e non è stata introdotta nessuna misura di sanità pubblica. Non sappiamo neppure quanti sono i positivi al coronavirus. Attenzione, io non sto dicendo che dobbiamo chiuderci di nuovo tutti in casa. Sto dicendo che abbiamo bisogno di avere i dati reali sulla situazione. Quei dati oggi non esistono”.