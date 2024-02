Violenza in zona universitaria: strappa gli occhiali e chiede soldi per restituirli

Bologna, 3 febbraio 2024 – Un ragazzo di 26 anni marocchino è stato arrestato per tentata estorsione aggravata stanotte in via Petroni. Erano circa le 4 del mattino quando il giovane si è avvicinato a un ragazzo italiano, che era in compagnia di amici, e gli ha chiesto soldi per comprarsi da mangiare.

Il ragazzo ha rifiutato, ma si è offerto di comprargli una pizza. La pizzeria però era in chiusura a quell’ora e non ha potuto soddisfare l’ordine: cosa che ha provocato l’ira del marocchino. Il quale ha strappato gli occhiali da vista al ragazzo intimandogli di dargli i soldi se voleva riaverli. A quel punto gli amici hanno tentato di difenderlo, ma il ventiseienne ha rotto una bottiglia e li ha minacciati coi cocci: i ragazzi hanno dunque chiamato la polizia.

Quando gli poliziotti sono intervenuti sul posto, il ventiseienne era stato in realtà già bloccato da agenti della polizia locale aiutati da un vigilante privato; hanno così proceduto all’arresto e portato il ragazzo, con numerosi precedenti, in questura e poi alla Dozza.