Anniversario di Guglielmo Marconi: dai nobel al videomapping, Bologna celebra il suo genio

Sasso Marconi (Bologna), 1 marzo 2024 – A Villa Griffone, a Pontecchio Marconi, iniziò il mondo nuovo. Quest'anno, in occasione dei 150 anni dal lontano 25 aprile 1874 quando nacque Guglielmo Marconi, proprio qui inizieranno le celebrazioni con una Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Madrina d'eccezione la figlia del grande inventore, Elettra Marconi, che stamattina ha annunciato che accetterà l'invito a diventare presidente onoraria della Fondazione Marconi.

Il 2024 sarà un anno speciale: il 25 aprile a Villa Griffone, sede del museo Marconi e del Mausoleo con anche alcune opere d'arte e parte della carena della nave Elettra, vascello laboratorio del grande inventore della radio, ci sarà una conferenza scientifica con il premio Nobel per la Fisica 2023 Anne L'Huillier e l'astrofisico della Nasa, Mark Clampin.

Ma saranno tante le iniziative e tanti i progetti che toccheranno anche Bologna, come la serie tv con Stefano Accorsi che verrà proiettata in piazza Maggiore il 20 luglio e sempre in quella serata ci sarà che un evento di "video mapping".

Alla presenza della figlia di Guglielmo Marconi, Elettra, e la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni e le istituzioni locali e regionali, è stata presentato anche il consiglio direttivo della Fondazione Marconi, nominato dal ministero della Cultura, per quattro anni. A guidare la Fondazione Giulia Fortunato (presidente), mentre il consiglio direttivo sarà formato da Maria Letizia Guerra, delegata del rettore dell'Universita di Bologna, Giovanni Molari; Stefano Pisani (ministero della Cultura), Ugo Mencherini in rappresentanza di Regione, Comune e Città Metropolitana, Stefano Borghi per la Fondazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Elettra Marconi, neopresidente onoraria, non nasconde l'entusiasmo: "Faremo cose meravigliose. Mio padre è sempre con me e, qui, a Villa Griffone ho tanti ricordi dei suoi esperimenti. Da lui ho imparato tanto...".

Borgonzoni ricorda l'impegno del ministero per celebrare Marconi, a partire dai lavori di somma urgenza per il restauro del Mausoleo Marconi e di villa Griffone. Non solo. "Stiamo lavorando al progetto di Villa Aldini" per sdoppiare il museo Marconi, "con 4 milioni di euro di investimenti e stiamo chiudendo l'accordo con la Bbc, la tv inglese di cui Marconi fu tra i fondatori". Per la sottosegretaria leghista è necessario "lavorare per valorizzare Marconi in Italia e nel mondo. Dobbiamo farlo conoscere di più, per questo il 26 settembre in tutti gli istituti italiani all'estero ricorderemo il nostro genio". La presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, Giulia Fortunato, sintetizza: "Marconi, con Galileo, è l'inventore e scienziato più conosciuto all'estero. Vogliamo che Villa Griffone si apra a collaborazioni e sinergie locali, nazionali e internazionali".

Confermano l'impegno "corale" delle istituzioni, il sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, l'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, e la delegata alla Cultura del Comune di Bologna e della Città metropolitana Elena di Gioia.