Lo show di Bol On Ice incanta il pubblico di Bologna

Bologna, 6 gennaio 2024 – L’eleganza fatta a disciplina e portata sulla pista olimpionica dell’Unipol Arena da Bol On Ice. Sul ghiaccio si sono esibiti alcuni tra i più famosi pattinatori del mondo tra cui gli statunitensi Jason Brown e Ilia Malinin, autentici prodigi di questa disciplina.

Il primo con occhiali da sole e cappellino da baseball, sulle note Everybody dei Backstreet Boys, si è impadronito della pista, divertendo il pubblico e lasciandolo a bocca aperta per aver mostrato l’essenza del pattinaggio artistico dal punto di vista spettacolare. Malinin, icona diciannovenne, accompagnato dalla musica elegante di Tout l’universe, è l’unico atleta nella storia ad eseguire il quadruplo axel, e al pubblico dell’Unipol ha concesso anche un bis improvvisando sulle note di Vivaldi. Assoluti protagonisti i giovani Gabriella Papadakis e Guillame Cizeron, considerati i più forti di tutti i tempi nella danza su ghiaccio. Hanno 27 e 28 anni e già vinto cinque titoli, europei, cinque titoli mondiali, il titolo olimpico conquistato a Pechino nel 2022. Si sono esibiti su “S.O.S d'un terrien en détresse” di Aurélien Vivos trascinando la platea nella dimensione della danza grazie alla fortissima simbiosi tra i due. Tra i campioni azzurri, sono scesi in pista Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vicecampioni europei in carica. E Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, protagonisti di una prima parte di stagione da incorniciare, anche loro in grado di giocarsela per le medaglie a livello internazionale. Hanno pattinato su Memory di Jennifer Houston, con una sintonia invidiabile, nonostante la coppia sia di recente formazione.