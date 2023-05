Certosa di Bologna, visite e spettacoli alla scoperta del cimitero monumentale

Bologna, 25 maggio 2023 – Ottantadue appuntamenti che intrecciano arte, storia, teatro, musica e danza da sabato 27 maggio al 2 novembre.

E’ il calendario estivo della Certosa, curato dal Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici Bologna, con il contributo di Bologna Servizi Cimiteriali per immergersi nella città della memoria e scoprirne le bellezze e i segreti, tra visite guidate, passeggiate tematiche, lezioni animate, laboratori per adulti e bambini, concerti e spettacoli.

Le tematiche

Tre le tematiche principali di quest'anno compaiono la storia di Bologna nel ‘Lungo Ottocento’ (1796-1915), i visitatori illustri a Bologna e alla Certosa e i portici della città. A questi tre filoni si affiancano altri percorsi narrativi ispirati alle testimonianze del passato offerte dal luogo: l'arte, la simbologia, i luoghi nascosti e meno frequentati, le storie di personaggi noti e persone sconosciute, la memoria della tradizione gastronomica di Bologna ‘la grassa’, la glorie musicali, la moda e la natura.

Visite guidate

Si va alla scoperta del vero e proprio atlante di arte funeraria conservato dentro la Certosa, dove si trova documentata l'evoluzione degli stili espressivi più affermati tra Ottocento e primo Novecento. Le visite guidate sono a cura di Associazione Amici della Certosa con il Museo civico del Risorgimento (31 maggio, 2 giugno, 2, 9 e 30 settembre, 21 ottobre, 2 novembre), Mirarte (8, 18, 25, 29 giugno, 17 settembre) e Associazione Co.Me.Te (10 giugno, 8 luglio).

Si prosegue con i nuovi percorsi insoliti proposti da Mirarte alla Certosa sconosciuta (13 luglio, 7 settembre, 5 ottobre) alla luce di una torcia, per attraversare i passaggi meno frequentati e i chiostri più intimi, avvicinarsi ai capolavori artistici scarsamente visibili dal passante distratto, e alla Certosa Criminale (6 luglio, 3 e 31 agosto, 28 settembre) con le visite guidate notturne che, tra le ombre del cimitero, rievocano omicidi, vicende criminose e delitti efferati alla scoperta del lato oscuro della città. ‘La simbologia Massonica in Certosa’ (sabato 15 luglio) ci permette di identificare i membri della Massoneria bolognese che può contare figure importanti come quelle del poeta Giosuè Carducci, dello statista Marco Minghetti e dell'architetto Giuseppe Ceneri. Per gli appassionati di storia bolognese e di simbologie nascoste, un itinerario nella Certosa sacra e profana (20 luglio, 24 agosto, 14 settembre) svela aneddoti, curiosità e simboli nascosti. Tutti gli appuntamenti sono a cura di Mirarte. La morte di personaggi pubblici ha un'eco che si trasmette attraverso i secoli: lo racconta la visita guidata al tramonto ‘Sai chi è morto??!!’ (31 maggio). A raccontarci i loro sentimenti, le loro storie appassionate, i loro tradimenti e le loro speranze sono i nostri antenati che riposano alla Certosa nella visita guidata ‘Amore e morte in Certosa’ (1 ottobre). Entrambe le iniziative sono a cura di Mirarte.

Tra musica e gastronomia

Alla figura di Gioachino Rossini si ispirano tre appuntamenti tra musica e gastronomia. Con il percorso a cura di Associazione Amici della Certosa con il Museo civico del Risorgimento ‘A tavola non si invecchia. I menù di Rossini’ (10 giugno). ‘I peccati di Rossini’ (2 settembre) propone una libera passeggiata tra i portici della Certosa accompagnati dalla musica di Rossini. Armati di una mappa che viene consegnata alla partenza, di smartphone e cuffie, si possono incontrare gli amici e parenti del musicista e con loro scoprire i suoi gossip, vizi e misteri, nonché la sua influenza sulla vita bolognese dell'Ottocento (a cura dell'Associazione Dolci Accenti - Educazione e Divulgazione Musicale). Infine nella visita guidata notturna ‘Il tesoro che ho perduto. A spasso in Certosa con Gioachino Rossini e Isabella Colbran’ (6 ottobre) Maria Chiara Mazzi ed Enrico Tabellini raccontano due famiglie in arte, quella dei Colbran e dei Rossini, accomunate dalla musica, unite dai loro figli, i grandi artisti Isabella e Gioachino (a cura di Associazione Amici della Certosa con Museo civico del Risorgimento e Museo internazionale e biblioteca della Musica). Le note di Rossini ritornano anche nella visita guidata animata ‘Angel's Serenade. Intrecci Musicali alla Certosa’ (29 agosto) curata dall'Associazione Dolci Accenti - Educazione e Divulgazione Musicale. Il 19 luglio inoltre ci sarà il concerto Bologna Risuona. Musiche passate tra i portici per ripercorrere i personaggi illustri che hanno espresso la loro arte immaginando le musiche risonanti sotto gli archi.

Spettacoli

Figure femminili – artiste, letterate, scienziate, streghe – sono al centro della visita guidata con spettacolo itinerante a cura di Teatro Circolare Bologna, ‘La Donna, la Saggia, l'Artista, la Strega’ (23 agosto). Il gruppo teatrale Più o Meno propone due appuntamenti. ‘Notturno bolognese...’ (26, 27 luglio) e la visita guidata animata ‘Stanotte tutto può accadere...’ (8 e 9 agosto), che prende spunto da un'antica leggenda etrusca di un raro allineamento di pianeti che farebbe accadere avvenimenti inspiegabili in un determinato luogo. Ricorda come la Certosa sia stata una tappa del turismo internazionale per tutto l'Ottocento la visita guidata – spettacolo ‘Ho incontrato Freud’ (22 agosto) a cura di Associazione Rimacheride.

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito www.museibologna.it/risorgimento.