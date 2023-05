Diverdeinverde 2023, a Bologna tornano i giardini aperti: le novità e il programma

Bologna, 22 maggio 2023 - Sabato 27 e domenica 28 maggio torna a Bologna Diverdeinverde - ora alla sua nona edizione - la kermesse che apre al pubblico in via eccezionale i giardini segreti della città. Quest'anno l'evento sarà abbinato alle iniziative volte a celebrare i Portici del capoluogo felsineo, dal 2021 Patrimonio Unesco. Il programma si concentra, infatti, su una trentina di giardini del centro storico, che prospettano sui tratti di portico riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità.

Dietro alle ombre calde dei tradizionali portici rossi, si nascondono aree verdi inaspettate. Diverdeinverde è l'occasione per entrare nei giardini di case e palazzi, aperti al pubblico dai proprietari una volta all'anno, in occasione della manifestazione. Un intimo invito a scoprire i lati nascosti del centro storico.

Le novità del 2023

La nona edizione di Diverdeinverde sarà, diversamente dagli scorsi anni, l'ultimo weekend di maggio. Ogni edizione, inoltre, si differenzia dalle precedenti per la varietà di nuovi spazi aperti al pubblico. E le novità non mancheranno neanche quest'anno. L'edizione 2023 sarà concentrata su 12 tratti di portico Unesco, tra cui spicca l'antico portico di via Alemanni (fuori Porta Mazzini), con la frescura di 50 alberi. Sarà aperto anche un nuovo giardino in via Rialto e verrà riaperta al pubblico in via eccezionale anche Villa Benni, solo la mattina di sabato 27: le prenotazioni sono quasi già sold out.

Tra gli obiettivi degli organizzatori c'è anche quello di coinvolgere maggiormente gli studenti, già parte integrante della manifestazione nella parte delle visite guidate. Per questo, è stata pensata per loro un'agevolazione sul prezzo del biglietto ( il costo ridotto è di 9 euro). Gli studenti universitari che vorranno accedervi potranno acquistarla presso extraBo (Piazza del Nettuno 1) o anche nei giardini durante la manifestazione, esibendo il tesserino universitario in corso di validità.

Le visite guidate: il programma della nona edizione

Tra gli eventi della manifestazione ci saranno anche le visite guidate, prenotabili online, attraverso cui si potranno scoprire le suggestioni delle Certosa, alla scoperta del verde monumentale del cimitero, del parco di Villa Spada e del giardino vicino al Treno della Barca, per citarne alcuni. Ma ci saranno anche il giardino Savioli, quello del Guasto e quello di Santa Marta in via Torleone.

Di seguito gli altri eventi offerti.

Domenica 28 maggio, dalle 11 alle 11.15, nel giardino di Palazzo Sassoli, Strada Maggiore 54, ci sarà l'intervento musicale con organo medievale a cura di Catalina Vicens.

Domenica 28 maggio, alle 11, nel Giardino 'ReUse with love', in via Savenella 13, è in programma 'Sounding Nature', la performance con arpa di Marianne Gubri.

Ultimo ma non per importanza, durante tutta la manifestazione, Palazzo Bentivoglio (via Zamboni) aprirà il giardino anche dopo l'imbrunire, dalle 20.30 alle 22.30, per consentire al pubblico di vedere illuminata l'opera di Ugo Rondinone. Per l'occasione, 'Time Life' sarà immersa in un paesaggio sonoro composto dalle poesie di John Giorno. L'evento sarà replicato il 3, 4, 10 e 11 giugno.

Come partecipare

Per partecipare a Diverdeinverde occore acquistare una tessera con cui si potrà accedere a tutti i giardini nei due giorni della manifestazione, alle visite guidate e agli eventi. Il costo della tessera, che è uninominale e va accompagnata a un documento, è di 12 euro (ridotto a 9 per gli studenti, mentre i bambini sotto i 13 anni non pagano).

La mappa completa dei giardini aperti è disponibile sul sito www.diverdeinverde.it. Mentre la base logistica della manifestazione sarà nel giardino della Fondazione Zucchelli, in vicolo Malgrado 3/2.

Occorre precisare anche che gli eventi si terranno lo stesso anche in caso di pioggia, anche se - ovviamente - "ci si auspica un clima mite".