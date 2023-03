Primavera 2023 a Bologna: dove vedere gli alberi in fiore

Irlanda in Festa Bologna 2023 torna in piazza Lucio Dalla: il programma

Bologna, 15 marzo 2023 - Arrivano le piogge marzoline con tuoni e fulmini ma anche i primi soli caldi: a Bologna sta arrivando la primavera. Lo si può notare, oltre che dalle temperature, dagli alberi in fiori sparsi in varie zone della città (foto). I primi a fiorire sono i peschi, i susini e i rusticani (o àmoli), da cui spuntano fiori sulle sfumature del rosa. Ecco dove è possibile trovarli in città e nei dintorni.

Via Montello, via Pasubio, via Asiago e via Gorizia

Non solo parchi, gli alberi dai fiori rosa si trovano anche tra gli incroci della città, in zone defilate. Ne sono un esempio le vie del quartiere Porto Saragozza: via Montello, via Pasubio, via Asiago e via Gorizia.

Via Orefici

La strada del jazz, con le sue stelle dedicate sul selciato, collega piazza Maggiore con la Mercanzia: una passeggiata che, nel primo tratto, viene accompagnata da fiori rosa e bellezza.

Via Montenero

Perdendosi tra quegli incroci infiorati, ci si ritroverà davanti a una grande magnolia che sorge in un giardino privato, un po’ nascosta dalle colonne. I rami arrivano fino alla cima della villetta e alla vista è molto suggestiva. La pianta della magnolia è solita sbocciare verso fine marzo, ma quest'anno, almeno in via Montenero, è già possibile ammirarne le mille sfumature di rosa.

Via XXI Aprile

Avvicinandosi invece a via Saragozza, ma sempre nella zona esterna alle mura cittadine, c'è via XXI Aprile con i suoi alberi dalla chioma rosa. Si tratta dei mirabolani o rusticani, per l'appunto, il cui nome originale è ùàmoli.

Giardini Nicolas Green

Passeggiando lungo il canale di Reno, lasciando la Certosa sulla destra, si arriverà ai Giardini Nicolas Green. Si tratta di un piccolo parco con piste ciclabili e pedonali e vari campi da gioco. Lì è possibile trovare susini, ciliegi e altri alberi in fiore, con nuvole bianche e rosa.

Giardini Margherita

Ovviamente, molti alberi in fiore si trovano nel parco più grande della città. Ai Giardini Margherita è possibile trovare diversi ciliegi rosa.