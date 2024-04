Ciao, rassegna Lucio Dalla 2024 sabato sera sarà su Rai1

Bologna, 3 marzo 2024 – Il ricordo del grande Lucio anche sulle reti Rai. Sabato 6 aprile, in seconda serata su Rai 1 e in contemporanea su Radio Rai 2, va in onda "Ciao 2024 - Rassegna Lucio Dalla", lo speciale televisivo registrato durante l'evento "Ciao - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività", la cui seconda edizione è stata presentata da Nina Zilli nella serata del 4 marzo al teatro Celebrazioni di Bologna con QN - il Resto del Carlino come media partner. Nel corso della rassegna, sono stati assegnati alcuni prestigiosi riconoscimenti a volti noti della musica italiana e non solo (video).

Ciao, rassegna Lucio Dalla edizione 2024 su Rai1 (foto Schicchi)

L'evento

"CIAO – Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività" è stato ideato da Pressing Line e ICompany e realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura. E' promosso da Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il comune di Bologna. Hanno contribuito alla realizzazione anche Banca di Bologna, main sponsor dell'iniziativa, e Qn-Quotidiano Nazionale, media partner dell'evento.

A condurre l'edizione la cantante Nina Zilli, che per l'occasione regala al pubblico in sala, insieme al maestro Fio Zanotti, un medley speciale con alcuni brani di Lucio Dalla.

I premi

Nel corso dello spettacolo potete assistere alle varie esibizioni dei vincitori delle diverse categorie del premio "Ballerino Dalla", consegnato durante la serata, e alle interviste registrate all'interno degli spazi della Casa di Lucio.

"Ballerino Dalla" è un riconoscimento assegnato a coloro che hanno contribuito maggiormente a un'innovazione della musica italiana, in base all'approccio visionario e sperimentale che ha accompagnato Dalla per tutta la sua lunga carriera. Ecco gli artisti premiati:

Categoria artista : Calcutta e Daniela Pes (Parimerito);

: Calcutta e Daniela Pes (Parimerito); Categoria canzone : "Il bene nel male" di Madame;

: "Il bene nel male" di Madame; Categoria colonna sonora : "La vita com'è" di Brunori Sas;

: "La vita com'è" di Brunori Sas; Categoria producer/talent scout : Dardust;

: Dardust; Categoria progetto : "Dallamericaruso. Il concerto perduto";

: "Dallamericaruso. Il concerto perduto"; Premio alla carriera: Pinguini Tattici Nucleari.

Tra gli altri riconoscimenti, spiccano il Premio QN-il Resto del Carlino, conferito allo scrittore Enrico Brizzi (video) dal vicedirettore della testata Valerio Baroncini, e il Premio Banca di Bologna, consegnato al film-maker Yuri Ancarani dal direttore della Banca di Bologna Alberto Ferrari e dal direttore artistico di ArteFiera Simone Menegoi.

Madame e i Pinguini Tattici Nucleari, inoltre, hanno ricevuto un ulteriore premio da due differenti emittenti. Alla cantante veneta è stata consegnata da Siae una targa con lo spartito del brano "4/3/1943", mentre alla band bergamasca è stato conferito dal presidente di Nuovo Imaie, Andrea Miccichè, un riconoscimento "per la straordinaria capacità di interpretare l’amore con una geniale leggerezza, in grado di preservare quella melodia che permette a una canzone di resistere al tempo e alle mode".

Ciao Contest - La musica di domani

Spazio anche agli artisti del domani sul palco del Teatro Celebrazioni. Ad esibirsi, infatti, sono anche i vincitori di "Ciao Contest - La musica di domani" destinato agli artisti emergenti. Ad aggiudicarsi la categoria "artista" è Giglio, mentre il vice-direttore Baroncini premia See Maw per la categoria "producer". Partecipano alla serata anche Miggio e Francesco Faggi, vincitori della 1a edizione del contest.