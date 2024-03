Ciao, rassegna Lucio Dalla: oggi le stelle brillano in una serata che guarda al futuro

Bologna, 4 marzo 2024 – Sono stati gli artisti del domani a dare il via alla serata conclusiva di “Ciao - rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”. Gli artisti che lo scorso anno si sono classificati in finale, a partire da OBI, al secolo Mattia Strafile, torinese classe 2001; seguito da Edgar Allan Pop, progetto artistico del romagnolo Enrico Garattoni. Il terzo ad esibirsi è Francesco Faggi di Forlì, in arte Faggi, che l’anno scorso ha vinto il Ballerino Dalla come miglior producer, anche quest’anno si esibisce con la sorella Elena Faggi in ‘Il mio posto’, ‘Chill’ e ‘Ten Cuidado’. Nervi, artista toscano, al secolo Elia Rinaldi, si esibisce sulle note del suo primo singolo, “Sapessi che cos’ho”, secondo finalista l’anno scorso nel contest CIAO.

Nina Zilli conduce la serata 'Ciao, rassegna Lucio Dalla' (foto Schicchi)

“Finalmente sono riuscito a fare l’album - racconta - tra un mese esce il primo singolo dell’album”. Miglio, vincitrice del Ballerino Dalla lo scorso anno come miglior canzone l’anno scorso con la sua Techno Pastorale, è una giovane artista bresciana che da anni vive sotto le Torri.

Nella serata condotta da Nina Zilli (che sarà trasmessa in uno speciale su Rai Uno il 6 aprile in seconda serata), si alternano i vincitori dei ‘ballerini Dalla’, premi ispirati alla straordinaria capacità di visione del cantautore. Il progetto, ideato da Daniele Caracchi, Pressing Line, insieme a Massimo Bonelli che ne è direttore artistico e con iCompany realizzatore, è arrivato alla seconda edizione.

Sul palco del teatro Celebrazioni si esibiscono grandi nomi del panorama musicale italiano, da Daniela Pes a Calcutta che verranno premiati per la categoria “artista”, Madame che verrà premiata per “Il bene nel male”, categoria “canzone”, Dardust che riceverà il “Ballerino Dalla” coms vincitore della categoria “producer/talent scout”.

Per la categoria “colonna sonora” verrà premiata “La vita com’è” (Il più bel secolo della mia vita) di Brunori Sas, mentre per la categoria “progetto” il riconoscimento verrà assegnato a “DallAmeriCaruso. Il Concerto Perduto”. Ai Pinguini Tattici Nucleari verrà invece assegnato il Ballerino Dalla 2024 alla carriera. I due premi speciali, il Premio Banca di Bologna accenderà i riflettori sull’importante espressione artistica di Yuri Ancarani e il Premio QN - il Resto del Carlino andrà invece allo scrittore Enrico Brizzi.

Sul palco anche i vincitori del ‘Ciao contest: la musica di domani’ dedicato agli under 35: la vincitrice per la categoria artista è Giglio, per la categoria See Maw.