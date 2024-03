I talenti del domani sono già qui: ecco il contest

Giglio e See Maw, rispettivamente nella categoria Artista e Producer, sono i vincitori di ‘Ciao Contest. La musica di domani’: il contest dedicato ad artisti emergenti under 35, le più interessanti progettualità musicali non ancora emerse, chiuse magari in una polverosa sala prove o nel laptop di un artista che non ha ancora incrociato l’occasione o la vetrina giusta per mostrare il suo talento innovativo.

La loro vittoria è stata decretata a seguito della valutazione della giuria composta da Massimo Bonelli (presidente di giuria e direttore artistico), Antonio Filippelli, Carlo Pastore, Marco Missiroli, Nina Selvini, Silvia Danielli e Valerio Baroncini. Tutti anche fra i giurati dei ‘Ballerini’.

I vincitori della prima edizione del contest, Miglio e Francesco Faggi, torneranno al elebrazioni, insieme ai migliori classificati dello scorso anno (Nervi, Edgar Allan Pop e Obi) per condividere il percorso artistico dell’ultimo anno. ‘Ciao Contest. La musica di domani’ è realizzato con il sostegno del MiC e di Siae.