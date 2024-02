Gianni Morandi ospite a Sanremo 2024

Bologna, 7 febbraio 2024 – Gianni Morandi sarà ospite al Festival di Sanremo 2024 nella serata di giovedì 8 febbraio. Il cantautore bolognese tornerà sul palco dell’Ariston e risponderà presente alla chiamata ufficiale da parte di Amadeus, mattatore di ben cinque Festival consecutivi.

Gianni Morandi insieme ad Amadeus a Sanremo 2023

Gianni Morandi è ormai un habitué della kermesse canora sanremese e proprio l’anno scorso è stato co-conduttore assieme ad Amadeus dell’edizione 2023 per tutte e cinque le serate.

Il ruolo di conduttore al Festival lo aveva già ricoperto anche in altre due edizioni: nel 2011 e nel 2012.

Ci sono poi le tante apparizioni in gara: come cantante, infatti, ha preso parte a Sanremo per sette volte, vincendolo nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, con la canzone ‘Si può dare di più’.

L’ultima volta da cantante, invece, è stata nel 2022 con il brano (scritto da Jovanotti) ‘Apri tutte le porte’, arrivato al terzo posto della kermesse e che si è aggiudicato anche il "premio Lucio Dalla".