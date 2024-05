La fiction Marconi con Stefano Accorsi in onda su Rai 1: tutto quello che c’è da sapere

Bologna, 20 maggio 2024 – La fiction ‘Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo’ dedicata a Guglielmo Marconi andrà in onda in prima serata su Rai 1 questa sera e domani (20 e 21 maggio). Formata da quattro episodi, trasmessi due per volta, è una miniserie dedicata al 150esimo anniversario della nascita del celebre inventore, imprenditore e premio Nobel, padre della telegrafia senza fili e della radio.

Girata tra l’Emilia Romagna e il Lazio, sul piccolo schermo si potranno ammirare soprattutto alcuni scorci di Sasso Marconi, in particolare di Villa Griffone : casa di famiglia di Marconi e ora sede della Fondazione Guglielmo Marconi. Diretta da Lucio Pellegrini, la fiction vede come protagonista l’attore bolognese Stefano Accorsi che interpreta Marconi da adulto mentre a dare voce al genio bolognese da giovane sarà Nicolas Maupas. Nel cast anche Ludovica Martino, Alessio Vassallo, Flavio Furno, Cecilia Bertozzi, Massimo De Santis, Pietro Ragusa, Niccolò Senni, Carolina Michelangeli, Simonetta Solder, Matteo Sintucci, Sarah Short, Paolo Giangrasso e Fortunato Cerlino.

Prodotta da Simona Ercolani per Stand By Me – Produzioni TV, in collaborazione con Rai Fiction e con il contributo del Comune di Sasso Marconi, della Città Metropolitana di Bologna e di Apt Servizi le location che hanno interessato le riprese sono state individuate nei luoghi in cui Marconi è nato, vissuto e ha lavorato. Il set in Emilia-Romagna è stato supportato da Emilia-Romagna Film Commission.

Una miniserie attesissima, dedicata in particolare agli ultimi anni di vita dell’inventore che ha cambiato il mondo delle telecomunicazioni, che racconta di battaglie e successi, ma anche qualche inedito della sua vita.