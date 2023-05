Martin Scorsese a Bologna: da Hollywood alle Due torri per una proiezione speciale

Bologna, 25 maggio 2023 – Dopo il trionfo a Cannes, Martin Scorsese sbarca sotto le Torri. Il regista italo-americano sarà ospite della Cineteca di Bologna venerdì 2 giugno e incontrerà il pubblico al cinema Arlecchino in occasione della proiezione del suo ‘Goodfellas – Quei bravi ragazzi’, abbinata, per scelta dello stesso Scorsese, a quella di ‘Colpo grosso’, ovvero il primo ‘Ocean's 11’, realizzato nel 1960 da Lewis Milestone. L'evento si svolgerà in occasione della proiezione di ‘Mean Streets’, uno dei capolavori firmati dal cineasta.

Sarà ospite della Cineteca pure Marco Bellocchio, sabato 27 maggio, anche lui in concorso a Cannes in questi giorni con ‘Rapito’. Tre gli incontri con il regista e gli interpreti nel corso della giornata. Il primo, al termine della proiezione delle 17,30 al cinema Lumière. Poi alle 18,30 introdurrà la proiezione del film al cinema Rialto. E infine alle 21 introdurrà la proiezione al cinema Odeon.

‘Carta bianca’

La Cineteca di Bologna, con il sostegno del Gruppo Hera e in collaborazione con la Casa del Cinema di Roma, ha affidato a Martin Scorsese una ‘Carta bianca’ per realizzare una grande retrospettiva che attraverserà la sua intera filmografia, abbinata a titoli di altri autori scelti dallo stesso Scorsese. La prima parte della Carta bianca a Martin Scorsese (che proseguirà poi in autunno) inizierà giovedì 1 giugno al Cinema Lumière, con la prima coppia di film: ‘Mean Streets’, diretto da Scorsese nel 1973, preceduto da ‘Prima della rivoluzione’, realizzato da Bernardo Bertolucci nel 1964.

The Film Foudation

Scorsese è da molti anni vicino alla Cineteca di Bologna, con cui ha restaurato, grazie a ‘The Film Foundation’, alcuni dei più importanti capolavori del cinema italiano, come ‘La dolce vita’ di Federico Fellini o ‘Il gattopardo’ di Luchino Visconti. «La conclusione della nostra stagione 2022-2023 annuncia quella 2023-2024, con un omaggio al Maestro dei Maestri, Martin Scorsese, che ha presentato a Cannes il suo nuovo film, ‘Killers of the Flower Moon’, nelle sale italiane a ottobre – ricorda il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli – Per prepararci alle tre ore e mezza della sua ultima fatica, abbiamo chiesto a Scorsese di scegliere, per ogni suo film, un altro cui si è particolarmente ispirato. Sarà un labirinto di citazioni, una carta bianca atipica, con combinazioni inattese e ad alto tasso cinefilo».