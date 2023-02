Folla di vip a Bologna per la mostra ‘I corpi di Ellis’ di Malisa Catalani, moglie di Di Vaio. Tra gli ospiti anche Ilary Blasi

Bologna, 1 febbraio 2023 – Sculture di corpi feriti, rivestiti di oro e street art, pronti a rinascere. È la mostra I Corpi di Ellis di Malisart feat Stikki Peaches. Ad ospitarla è Villa Aldrovandi Mazzacorati, che per l’occasione, si illumina di rosso, all’esterno, con piramidi fiammanti lungo tutto il corridoio che porta al ‘teatrino’.

Folla di vip a Bologna, le foto

Ilay Blasi e l'artista Malisa Catalani

Il sindaco Matteo Lepore ha tagliato il nastro e in tanti amici dell’artista Malisa Catalani, moglie di Marco Di Vaio, sono arrivati per l’inaugurazione. Ilary Blasi dice di essere "molto orgogliosa dell’amica”, è arrivata in città proprio per vedere le sue opere, che adora.

Anche Riccardo Orsolini, calciatore del Bologna, insieme ai compagni Lorenzo De Silvestri e Nicolás Dominguez e al mister Thiago Motta, fa i complimenti a Malisa per I corpi di Ellis "la location è molto bella - dice -, mi piace l’atmosfera”.

Tra gli altri, la conduttrice Nunzia De Girolamo, l’ad del Bologna Claudio Fenucci. "Ogni ferita - spiegano gli artisti - ha una sua intrinseca bellezza nella sua imperfezione unica e perfetta, irripetibile e immutabile. In un mondo che esalta la perfezione, questa è un'ode alla bellezza delle imperfezioni, un'ode all'unicità di ognuno di noi». La mostra, organizzata da Succede solo a Bologna, sarà visitabile da venerdì a domenica in occasione di Art City.