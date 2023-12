Oliver Stone all’Arlecchino di Bologna: sold out per il suo ‘Nuclear Now’

Bologna, 3 dicembre 2023 – È sold out la proiezione di ‘Nuclear Now’ di Oliver Stone al Pop Up cinema Arlecchino. Distribuito da I Wonder, il film sostiene che l'energia nucleare sia necessaria per combattere il cambiamento climatico. Quando entra in sala, il premio Oscar ricorda il lungo legame con Bologna. “Mi piace tantissimo questa città - dice - come la sua cucina. So che i bolognesi sono persone intelligenti. E Nuclear Now tratta di un argomento estremamente importate. È stato realizzato senza scopo di lucro, totalmente finanziato da investimenti privati”. Le grosse case di distribuzione, come Netflix, “non hanno creduto nel film - aggiunge il regista -. Quando abbiamo iniziato a realizzarlo, nel 2020, il tema dell’energia nucleare non godeva della popolarità che ha oggi”. Ora, e grazie al suo documentario, “siamo davanti alla rinascita di questo argomento”.

Oliver Stone al cinema Arlecchino di Bologna