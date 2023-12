X Factor 2023, Gianni Morandi ospite d’onore alla finale: chi sono finalisti

Bologna, 1 dicembre 2023 - Si avvicina la finale di X Factor 2023. Giovedì 7 dicembre, infatti, la conduttrice Francesca Michielin rivelerà chi sarà a trionfare in quest'ultima edizione del programma. Proprio ieri abbiamo assistito a una semifinale da brividi con tripla eliminazione. Nel corso della prima sfida, ad uscire di scena sono stati gli Astromare. Nella seconda manche, invece, ad avere la peggio è stata Angelica. Infine, l’ultimo round ha visto il ballottaggio finale tra Il solito Dandy e Settembre. Ecco chi sono i finalisti che giovedì incontreranno il super ospite d’onore, Gianni Morandi, pochi giorni prima del suo compleanno.

Gianni Morandi, in foto con la famiglia, ospite alla finale di X Factor 2023 (da Facebook). Nella foto, oltre all'eterno ragazzo, le sorelle, Nadia e Barbara, la nipote Carlotta con suo figlio Edoardo e Antonio, il suo compagno. Poi la cognata Margherita, la figlia Marianna e la moglie Anna

Chi sono i finalisti di X Factor

I concorrenti che accedono alla finale del 7 dicembre sono gli Stunt Pilots e il Solito Dandy, entrambi nel roster di Dargen D’amico, e Sarafine insieme a Maria Tomba, della squadra di Fedez. Tra i giudici, oltre a Dargen e Fedez, ci sarà anche Ambra Angiolini. La cantante assisterà alla finale senza i suoi cantanti, considerando l'uscita di scena di ieri degli Astronave e di Angelica.

Gianni Morandi ospite in finale

Dopo l’apparizione di Emma alla semifinale, superospite atteso per l’ultima puntata di X Factor sarà Gianni Morandi. Il cantante bolognese, che vanta 60 anni di carriera con oltre 500 canzoni scritte e oltre 50 milioni di dischi venduti, ha da poco pubblicato una foto con la sua famiglia, scrivendo nei commenti: “Festeggiamo la voglia di stare insieme”. Giovedì prossimo, la star bolognese è attesa sul palco di X Factor per dare la carica a questa finale con la sua inconfondibile verve. Reduce del suo tour 'Go Gianni Go’, adesso è atteso all'Arena nella serata più importante per incoronare il vincitore.

Dove e quando vederla

L’appuntamento per la finale è giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8.