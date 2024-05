Street food, l’antico Vinaio sbarca a Bologna

Bologna, 24 maggio 2024 – L’Antico Vinaio apre a Bologna e nei prossimi mesi anche sotto le Torri si potrà degustare l’oramai famosa schiacciata dello slogan ‘Bada come la fuma’.

Ad annunciarlo è direttamente Tommaso Mazzanti, l’imprenditore che partito da Firenze con un piccolo negozio in centro oggi è presente non solo in Italia, ma anche in America e in Medio Oriente.

Quando e dove il negozio aprirà nel capoluogo emiliano ancora non è dato sapere, ma attraverso un video pubblicato sui social Mazzanti spiega che è questione di poco tempo. “Ciao Bologna! Finalmente sono arrivato, non vedevo l’ora di darvi questo grande annuncio – spiega Mazzanti in un breve video – Bologna sarà una città che accoglierà l’Antico Vinaio a brevissimo”.

Dopo gli otto negozi a Firenze, quattro a Milano, due nella capitale, uno a Napoli, uno a Torino, Verona, Bergamo e Forte dei Marmi, e quelli di New York e Hollywood fino al Medio Oriente, l’Antico Vinaio adesso mette una bandierina anche in Emilia Romagna, aprendo un nuovo store.

Tutto è nato da una piccola impresa di famiglia in via dei Neri a Firenze, e grazie all’utilizzo di prodotti di primissima scelta e i social, in poco tempo l’Antico Vinaio ha varcato i confini toscani.

Con questa nuova apertura l’obiettivo della società è arrivare a 400 collaboratori solo in Italia.

La formula di AV è risultata subito vincente: piccoli store dove la schiaccia toscana farcita di ogni prelibatezza è protagonista di una nuova concezione di street food.