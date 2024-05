McDonald's conquistato dal made in Italy, grazie ai tre panini firmati Joe Bastianich

Bologna, 24 maggio 2024 – I prodotti dei consorzi italiani dop e igp conquistano anche gli Stati Uniti. È così che le eccellenze italiane, quali sono il parmigiano reggiano, la pera, il pecorino toscano e l’aceto balsamico conquistano i menù dei ristoranti italiani di McDonald’s, grazie alla linea MySelection 2024 della catena americana di fast food e firmata dall’imprenditore Joe Bastianich.

“Stiamo vivendo il futuro del cibo. Chapeau a McDonald’s Italia per aver creato queste ricette dove i migliori prodotti italiani diventano alla portata di tutti, all’interno di un progetto sensibile, delizioso, geniale e visionario”, sottolinea Bastianich.

Quali sono le ricette griffate

Sono tre le ricette griffate dal celebre ristoratore dalle origini italiane ed ex giudice di Masterchef Italia. La prima unisce al classico hamburger con pomodori e insalata, il parmigiano reggiano e la salsa alla pera. La seconda ricetta, in particolare, abbina l’aceto balsamico di Modena con la salsa barbecue e la colesaw americana, “in un mix di eccellenze dal sapore globale”, racconta Bastianich. All’interno del terzo panino, oltre alla cotoletta di pollo, vengono congiunti i sapori dell’Asia rappresentati dalla maionese con yuzu, il gusto americano della pancetta affumicata e il pecorino toscano, in “un impatto di sapori fatto di contrasti”, continua Bastianich.

I relatori all'evento di McDonald's Italia

Made in Italy conquista McDonald’s

Dunque, il made in Italy ha catturato anche McDonald’s. “L’Emilia-Romagna è la culla dell’agroalimentare italiano. Siamo entrati in contatto con le realtà locali e aiutato i consorzi nello spiegare le loro eccellenze”, apre Giorgia Favaro, amministratrice delegata McDonald's ltalia. “La catena americana di fast food è stata la prima a capire che alla base del successo della cucina italiana c’è il dialogo con le filiere e i consorzi dell’agroalimentare“, parla Mauro Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita.

Mattinata ai fornelli

Il cuore della mattinata, insomma, è stato il bancone da cucina con i prodotti dop e igp protagonisti delle ricette, preparate live dallo chef di McDonald’s Raffele Bellini. Al suo fianco si sono alternati su uno sgabello i rappresentanti dei consorzi della pera igp, del parmigiano reggiano dop, dell’aceto balsamico di Modena igp e del pecorino toscano dop, intervenuti nel raccontare la ricetta attraverso la selezione di materie prime e accanto a tre studenti, degli oltre 40 presenti, dell’Ipsar "Luigi Veronelli" di Casalecchio di Reno. In chiusura, insieme ai ragazzi, c’è stato il quiz dedicato agli ingredienti certificati presentati durante lo show e una degustazione dei tre prodotti.

Spazio anche ai saluti istituzionali. “Una collaborazione per i produttori e strumento per insegnare a diverse generazioni il mondo delle dop e delle igp”, ha detto Alberto Ventura, responsabile regionale per le Organizzazioni di mercato, qualità e promozione. “Bellezza, lavoro e sacrificio. Questa è la filosofia utilizzata da McDonald’s in questo territorio, perciò sono grata agli imprenditori della Regione che operano per McDonald’s”, evidenzia Valentina Castaldini, presidente e coordinatrice regionale gruppo Forza Italia”.