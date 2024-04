McDonald’s pronto a fine anno. Quaranta circa i posti di lavoro

ARGENTA

Dopo Ferrara, Cento e Comacchio, anche Argenta avrà il suo "McDonald’s", con tanto di servizio "Mc Drive", per clienti cioè che preferiscono non scendere dall’auto. L’apertura del cantiere è prevista a breve. E, se tutto fila liscio, l’intervento si concluderà a fine anno. Il progetto è stato illustrato mercoledì scorso da Alice Savi, dirigente del settore programmazione territoriale dell’Unione dei comuni Valli e Delizie, coadiuvata da Claudia Bonini. Assente giustificato il sindaco Andrea Baldini, appena dimesso dal suo ricovero in ospedale a causa di un problema alle vie respiratorie, per il comune era presente il suo vice, con delega ai lavori pubblici Sauro Borea. Il nuovo impianto di ristorazione verrà costruito sulla Statale 16, in quella che ora è un’area verde, ma con destinazione d’uso commerciale, sita a fianco della società McHome, ovvero Viero Dal Pozzo, e il mercatone "Stella", di fronte al supermercato "Lidl". Occuperà una superfice di 16.500 metri quadrati circa, di cui quasi 550 al coperto, con 230 posti a sedere a tavola: di cui 130 dentro ed un centinaio all’esterno. Darà occupazione a 30/40 dipendenti. Sono previste altresì opere di riqualificazione urbana e viaria, su tutto la realizzazione di una pista ciclopedonale proveniente dalla cosiddetta "Rotonda". Infine verranno demoliti in parte capannoni non più utilizzabili o da recuperare. Positivo il commento del sindaco, che spiega: "l’arrivo del Mc Donald’s rappresenta anche per Argenta una luce accesa per molte ore".

Nando Magnani