Costo delle case, Bologna supera Roma: è al terzo posto in Italia

Bologna, 15 gennaio 2024 – Bologna supera Roma nei prezzi di vendita delle case. E’ questo il dato per il 2023 che emerge dalla ricerca di Immobiliare.it Insight, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare.

La classifica delle città italiane per costo delle case: Bologna al terzo posto, superata anche Roma

In città il costo degli immobili è di 3.380 euro al metro quadro, contro i 3.331 €/mq di Roma, giustificato dal fatto che, mentre i prezzi nella Capitale sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno, a Bologna sono cresciuti del 5,7%. Una crescita esponenziale che ha portato il capoluogo dell’Emilia Romagna a posizionarsi ben oltre il prezzo medio al metro quadro in Italia, attestatosi nel 2023 sui 2.151 euro e in crescita del 2,6%.

La classifica

Bologna, secondo l’indagine, si trova al terzo posto della classifica dei prezzi più alti delle case: davanti, si trovano soltanto Milano, città più cara del Paese con 5.289 euro/mq e Firenze, che ha sfondato la soglia dei 4.000 euro/mq.

Il capoluogo di regione che ha preformato meglio a livello di prezzo nell'anno appena trascorso è stato Trieste (2.079 euro/mq), con una crescita che sfiora l'8%.

Al Centro, sempre la macrozona più cara, i prezzi si sono mantenuti sostanzialmente stabili (2.430 euro/mq) mentre sono cresciuti in maniera considerevole nel Nord Est, +5,3% (2.172 euro/mq), e nel Nord Ovest, +4,2% (2.308 euro/mq). Le restanti zone mostrano variazioni poco significative. Tutti i capoluoghi mostrano comunque un trend positivo, con l'eccezione di Torino che nei 12 mesi perde lo 0,3%, attestandosi sui 1.887 euro/mq.

Gli affitti

Le performance dei costi in Italia sono ancora migliori se si guarda all'affitto, dove i canoni sono cresciuti in un anno del 6,3%, attestandosi a fine 2023 sui 12,4 euro al metro quadro in media. In questo caso è il Nord Ovest la macrozona più cara (13,4 euro/mq) e anche quella che è cresciuta di più nei 12 mesi (+8,8%). Bene anche le Isole che rispetto allo scorso anno guadagnano il 6,8%. Il Nord Est segna un +6,1% mentre il Sud un +5,1%, con le Isole che guadagnano un 6,8%. Il Centro, la zona meno performante, mostra comunque un aumento sull'ordine del 3%.