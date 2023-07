Nuovo socio per Ima, il 45% delle quote all’americana Bdt & Msd. Vacchi: “Nuova fase di crescita”

Bologna, 31 luglio 2023 – Nuovo socio di minoranza per il Gruppo Ima con l’acquisto da parte della banca Bdt & Msd Partners delle quote della BC Partners. La famiglia Vacchi rimarrà socia di maggioranza della multinazionale del packaging con sede a Bologna.

"Questo investimento di Bdt & Msd Partners consentirà a Ima di avviare una nuova fase di crescita e di avere un ruolo di leadership nella transizione verso la sostenibilità dei materiali per il packaging. I nostri clienti sono orientati a ridurre al minimo il loro impatto ambientale e noi ci impegniamo a fornire una nuova generazione di soluzioni per il packaging affidabili e innovative. BC Partners è stato un vero partner strategico che ci ha aiutato a perseguire la nostra visione", spiega Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima.

Il fondo americano dei miliardari, tra questi Warren Buffett, acquisterà entro la fine del 2023 una quota del 45% della società italiana valutata circa 6,5 miliardi di euro, al lordo di un indebitamento finanziario netto di circa 1,4 miliardi.

Un investimento che accelererà la crescita di Ima, presente in oltre 80 Paesi e conta 53 stabilimenti di produzione con un fatturato nel 2022 di circa 2 miliardi, come leader nell'industria globale di macchinari per il processo e il confezionamento.

“Questo investimento è emblematico della nostra strategia di punta di fornire capitali a lungo termine allineati ai soci e fondatori di attività familiari per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. E Ima, guidata dalla famiglia Vacchi negli ultimi sessant’anni, si è distinta come leader nel settore dei macchinari per il processo e il confezionamento a livello mondiale”, commenta Byron Trott, presidente e co-ad di Bdt & Msd Partners.