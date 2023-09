Lauree Bbs, il fondatore di Linkedin: “Siete la generazione dell’intelligenza artificiale, la rivoluzione è nelle vostre mani”

Bologna, 8 settembre 2023 – Signore e signori, Presidente Prodi, Dean Bergami, Rettore Molari, stimati docenti, orgogliosi genitori, è per me un grande onore e privilegio essere qui oggi per onorare gli straordinari laureati della Bologna Business School dell'Università di Bologna.

Laureati, complimenti! Ce l'avete fatta.

Sono onorato di unirmi a tutti voi oggi per celebrare il vostro successo.

Ma sono qui anche per invitarvi al vostro prossimo corso di studio: voi stessi.

E con "voi", intendo tutti noi. E con "tutti noi", intendo l'umanità. Proprio adesso.

Nel poema "Saggio sull'uomo", il poeta inglese Alexander Pope scrisse:

Conosci te stesso, non cercare di scrutare Dio;

Lo studio adeguato dell'Umanità è l'Uomo.

Ora ve lo dice, giusto? Dopo aver passato tutto quel tempo a studiare Finanza Tecnologica, Marketing o Gestione Aziendale. Grazie mille, Alexander!

Naturalmente, la verità è che sviluppando la vostra competenza nel vostro campo di studio, avete effettivamente studiato l'umanità.

Infatti, come imprenditore, investitore e studente perpetuo di filosofia, ho sempre creduto che qualsiasi nuova impresa debba avere una solida teoria della natura umana alla base.

In altre parole, dovete conoscere l'umanità: desideri e bisogni della persona comune.

Perché quando vi collegate e li aiutate a realizzare quei desideri e bisogni, in modo significativo, spesso il successo segue.

E, idealmente, mentre cercate il successo, cercherete anche di elevare l'umanità, creando nuovi modi per soddisfare i nostri desideri e bisogni. E ampliando le nostre opportunità di perseguire il significato e lo scopo. Questa è la missione più alta del mondo degli affari.

Ovviamente, questo non è un compito facile.

Ma la buona notizia è che siete meglio attrezzati per questa impresa di qualsiasi altra generazione fino ad oggi. Il vostro tempismo è fenomenale.

Avete, tra le mani, una rivoluzione tecnologica che non si presenta più di una volta ogni qualche centinaio d'anni:

L'Intelligenza Artificiale, o AI.

Non stiamo solo entrando nell'era dell'AI. Siete la generazione dell'AI. Siete la Generazione AI.

Potrebbe sembrare insolito classificare una generazione di persone in base a una tecnologia, ma è sempre stato così, solo che non è stato esplicitamente nominato.

La Generazione G.I. può essere stata plasmata dalla Grande Depressione e dalle Guerre Mondiali, ma la loro realtà era definita da tecnologie come la radio, il telefono e l'automobile.

I Millennial o la Generazione Y sono cresciuti attraverso alcune recessioni globali e una pandemia. Ma ciò che ha plasmato il loro mondo è stato il raggiungimento dell'età adulta con Internet, i dispositivi mobili e i social media.

E l'ultima generazione è stata definita Generazione Alpha, per coloro nati negli anni 2020. È ancora presto, ma gli scienziati sociali prevedono che la tecnologia educativa, le reti sociali e i servizi di streaming formeranno il loro mondo.

Penso che ciò sia probabile, ma significativamente incompleto.

La Generazione Alpha sarà assistita ed amplificata dall'AI. Cresceranno come nativi digitali dell'AI, e non saranno gli unici ad avere questo strumento.

L'AI darà forma alla vita di tutti noi. Diventerà la tecnologia principale che utilizzeremo per prendere decisioni e orientarci nella vita. Un motore a vapore della mente. Un GPS cognitivo. Uno strumento per l'orientamento, la scoperta e la navigazione.

Abbiamo questa tecnologia nelle nostre mani, non il contrario. Con essa, abbiamo l'opportunità di amplificare e definire il futuro dell'umanità. Perché l'AI non dovrebbe essere un'abbreviazione di intelligenza artificiale, ma di intelligenza di amplificazione, per il suo potere di amplificare ed elevare noi stessi.

Solo poche tecnologie hanno avuto il potenziale di dar forma e ampliare noi stessi in questo modo. Le ultime due sono state Internet e telefoni cellulari.

Credo che l'AI non sia solo in quella lista, ma sia anche in cima, per il suo potenziale di amplificare il nostro uso di Internet, telefoni cellulari e molte altre tecnologie.

Ora, alcuni di voi potrebbero pensare "Va bene, Boomer. Com'è questo mondo con l'AI? Cosa significa realmente per me?"

Bene, innanzitutto vorrei dire che in realtà sono della Generazione X, anche se uno dei più anziani.

E, secondo, che il futuro è sempre più vicino e più strano di quanto si possa pensare.

Torniamo indietro a un futuro che un tempo immaginavamo. Negli anni '50, pensavamo che le auto volanti fossero appena dietro l'angolo. Non le abbiamo ottenute allora, né le abbiamo ancora (anche se abbiamo fatto progressi).

Ma nello stesso decennio, il presidente americano Dwight Eisenhower ha creato un'agenzia chiamata ARPA, che ha generato la tecnologia che ha creato Internet.

Non immaginavamo di ottenere qualcosa come Internet o telefoni cellulari, ma l'abbiamo fatto. E quegli strumenti hanno rivoluzionato la vita della maggior parte degli esseri umani sulla Terra.

Non sarebbe stato logico ottenere una nuova invenzione basata su una tecnologia diffusa e resa pubblica, come le auto, prima di ottenere una rete globale di miliardi di dispositivi elettronici che collegano quasi 5 miliardi di persone e in continuo aumento?

Ha senso, ma no. Come ho detto, il futuro è più vicino e più strano di quanto si possa pensare.

Ora, l'umanità sta immaginando un nuovo futuro. Uno con l'AI.

Date la velocità e la diffusione dell'AI, alcune persone parlano di un'apocalisse potenziale dovuta all'AI, mentre altri sostengono che porterà a una nuova utopia.

Si rallegrano o si preoccupano dell'AI che riformerà il nostro mondo, che la loro lente sia la modifica genetica, la geopolitica, il clima o qualsiasi altro aspetto della vita.

Li incoraggio, e vi incoraggio, ad evitare di stabilirsi su uno dei due estremi, in particolare in questa fase di sviluppo dell'AI.

Torniamo alle auto per un momento. Immaginate che le auto siano la tecnologia nascente di oggi.

Potremmo concentrarci sulle auto spaziali: parliamo di sogni utopici! Oppure potremmo concentrarci sugli ingorghi stradali: tutti conosciamo quella distopia. Ma, in questa fase, raccomanderei di concentrarci sulla macchina stessa, sia come innovazione sia come strumento per trasformare la società.

Naturalmente, le auto spaziali e gli ingorghi stradali meritano la nostra attenzione. Prima o poi.

Ma siamo molto più in grado di valutare le possibilità futuristiche o risolvere le sfide prevedibili attraverso lo sviluppo continuo della tecnologia.

Quindi, il nostro ordine di operazioni dovrebbe essere: come inventiamo l'auto? Poi, come modifichiamo e amplifichiamo quella tecnologia, come veicoli elettrici, autonomi o volanti? E, poi, come affrontiamo gli ingorghi stradali o la prospettiva dei viaggi spaziali in auto?

Ecco perché la risposta non è rallentare la tecnologia, ma accelerarla.

La tecnologia è uno strumento. E più velocemente ce l'abbiamo tra le mani, meglio possiamo risolvere i problemi che abbiamo e quelli che potrebbe creare.

I nostri strumenti sono un riflesso, e la creazione stessa, di noi.

Questo mi ricorda il famoso detto di Padre John Culkin e Marshall McLuhan:

"Diventiamo ciò che contempliamo. Modelliamo i nostri strumenti e poi i nostri strumenti ci modellano."

Con l'AI, vi incoraggio a concentrarvi sulla modellazione dello strumento che, a sua volta, ci modellerà.

Con questo compito in mente, vi propongo tre domande da considerare.

La prima è: come posso creare strumenti migliori? [pausa]

La seconda domanda è altrettanto vitale, ma potrebbe essere inaspettata da parte di un imprenditore della Silicon Valley: come posso aumentare la bellezza nel mondo? [pausa]

E la terza: come posso creare strumenti migliori e aumentare la bellezza a beneficio dei miei simili?

Uno dei momenti più significativi in cui gli esseri umani hanno posto e agito su queste domande è stato migliaia di anni fa. Proprio qui in Italia.

Come gran parte del mondo sa, il Rinascimento è stato un rinascimento culturale che si è esteso dal XIV al XVII secolo, segnando un'era trasformativa in Europa. Ha celebrato la ripresa dell'apprendimento classico, dell'arte e dell'umanesimo, liberandosi dai vincoli medievali. Questo periodo vibrante ha visto una fioritura di indagine intellettuale, innovazione artistica ed esplorazione scientifica, che ha aperto la strada al pensiero moderno e ispirato un profondo cambiamento nei valori e nei successi della società.

Il Rinascimento è stato una rinascita di bellezza e strumenti migliori, a beneficio degli esseri umani.

Un esempio lampante di ciò è la Cupola di Brunelleschi, che sovrasta il Duomo, una cattedrale a circa 100 chilometri da qui. Seicento anni dopo, rimane una delle opere di architettura più straordinarie e belle al mondo. È una meraviglia, ogni volta.

La bellezza della Cupola di Brunelleschi può essere attribuita a molte cose. C'è il suo sorprendente affresco sulla superficie interna o la volta in muratura, che credo sia ancora la più grande al mondo.

Ma per me, la sua bellezza sta anche in ciò che è ormai scomparso e non più visibile: le persone che l'hanno costruita e gli strumenti che hanno usato per farlo.

Vedete, una cupola di quella dimensione non poteva essere costruita con la tecnologia esistente dell'epoca. Quindi, Brunelleschi decise di innovare. Inventò impalcature mobili e progettò una gru per sollevare i mattoni, con l'aiuto di fabbri locali e carpentieri.

Si consultò con un famoso matematico per fare calcoli sulla cupola, che era disposta in un innovativo motivo a spina di pesce che ne garantiva la stabilità.

Con la sua cupola, Brunelleschi aumentò la bellezza nel mondo, creò strumenti migliori, il tutto a beneficio dei suoi simili. Ha risposto a queste tre domande.

Ma c'è una quarta domanda, c'è sempre un'altra domanda:

Come può il mio lavoro superare me stesso e beneficiare l'umanità, ora e in futuro?

Questa domanda viene meglio risolta una volta che le altre tre sono state affrontate, e spesso solo con la prospettiva della storia.

Vedete, Brunelleschi non ha solo onorato e usato tradizioni ed influenze passate, ma ha anche forgiato un movimento con maestri contemporanei e futuri, come Michelangelo e Da Vinci. Ha ampliato l'arsenale per generazioni di artisti e architetti, essendo accreditato dell'invenzione della prospettiva lineare e delle impalcature mobili. I suoi strumenti e tecniche sono stati utilizzati non solo in arte e architettura, ma anche in molte altre aree e applicazioni.

E, altrettanto importante, Brunelleschi e i suoi contemporanei del Rinascimento hanno costruito in servizio della bellezza. Bellezza in termini di artigianato ed estetica. In termini di strumentazione, efficacia ed efficienza. E in termini di elevare gli esseri umani e l'umanità.

Ma, per me, ciò che ha reso speciale il concetto di bellezza nel Rinascimento è quanto dinamico e unificante fosse.

Si trattava di armonia e proporzione. Del mondo naturale e della forma umana. Di ricerche intellettuali ed espressione emotiva. Di narrazioni e simbolismo.

Nel Rinascimento, la bellezza era una conversazione, un'interazione, uno scambio.

Aveva luogo tra le persone.

Tra uno studioso e testi classici.

Tra artisti e la loro arte.

Prendiamo Michelangelo's David. Che spettacolo da vedere! Ma la parte più bella? Michelangelo ha usato un blocco di marmo che era stato ritenuto difettoso e inadatto da altri artisti. Ha lavorato con le qualità naturali del materiale, aggiustando sottilmente il suo disegno per incorporare le imperfezioni del marmo. Ora, questa è una conversazione con - e su - la bellezza!

Oppure Il Battesimo di Cristo di Andrea del Verrocchio. Esteticamente, è un quadro stupefacente. Ma è più bello perché ha messo il suo allievo, Leonardo da Vinci, sulla mappa. Verrocchio aveva incaricato Da Vinci di dipingere un angelo nel quadro. Fu in quel momento che si rese conto dell'entità delle capacità di Da Vinci - e il resto è storia.

La ragione per cui il Rinascimento ha risuonato attraverso i secoli non è solo perché è stato un periodo incredibilmente generativo, ma anche perché ha intrecciato la bellezza in tutto quella produzione prolifica.

Oggi, stiamo entrando in un altro periodo storicamente generativo.

Ma mentre i maestri del Rinascimento hanno principalmente dato forma al mondo fisico, abbiamo la stessa opportunità con il mondo mentale.

Stiamo già vedendo come l'IA può potenziare il modo in cui condividiamo idee o ci esprimiamo, che si tratti di scrivere saggi o libri, creare arte e poesia o aiutarci a comunicare tra di noi in modi che altrimenti non avremmo mai tentato, come in questo caso:

Non è tanto ciò che dici, quanto il modo in cui lo dici.

OK, è vero, l'AI deve aiutarmi tanto con il mio accento quanto ha fatto con questa traduzione.

Ma il punto è che l'IA può aiutarci sia con ciò che viene detto sia con il modo in cui viene percepito.

Ed è qui che gli esseri umani - e l'umanità - possono migliorare:

Non solo nel coinvolgere più persone nelle conversazioni, ma anche nel farle comunicare, connettere e relazionare meglio.

Perché ciò che definisce gli esseri umani - e l'umanità - non è solo il nostro insolito livello di intelligenza, ma anche come capitalizziamo su quella intelligenza sviluppando tecnologie che amplificano e completano le nostre capacità mentali, fisiche e sociali. Tutto a servizio l'uno dell'altro.

Se ci limitassimo solo alla nostra classificazione scientifica - Homo sapiens - e passassimo tutto il giorno a pensare, saremmo creature molto diverse da quelle che siamo in realtà.

Un nome più accurato per noi è Homo techne: esseri umani come creatori e utilizzatori di strumenti.

E costruiamo strumenti non solo per rendere la nostra vita migliore, più facile o più veloce. Ma più collaborativa. E più bella.

Questa è la tecnologia.

La storia dell'umanità è la storia della tecnologia.

E la storia della tecnologia sviluppata qui in Italia è sorprendente:

C'è il barometro, la calcolatrice programmabile, la radio, la macchina per scrivere, il paracadute, il microscopio composto, la motocicletta, il motore a combustione interna e gli occhiali.

Parliamo spesso di avere una buona visione per la tecnologia, senza riconoscere una buona visione come tecnologia!

E ora c'è l'IA, un nuovo strumento che possiamo plasmare e che, a sua volta, plasmerà il nostro mondo.

Cosa faremo?

Questo ci riporta a voi, Generazione AI.

Siete gli eredi di Brunelleschi. Siamo tutti Brunelleschi.

L'IA è il nostro "impalcatura cognitiva".

E ci aiuterà a costruire ogni tipo di "cattedrale della mente" - molte delle quali non avremmo potuto costruire prima.

Sta già accadendo:

Stiamo già usando l'IA per creare nuovi ibridi di metallo e vetro 200 volte più veloci, aprendo la strada a batterie, leghe e sensori migliorati - decenni in anticipo.

Con l'IA, stiamo individuando diagnosi di cancro che prima non riuscivamo a individuare e stiamo effettuando screening per il cancro a una frazione del prezzo - una svolta per la popolazione globale.

Stiamo usando l'IA per sbloccare lingue perdute come l'Accadico o decifrare la comunicazione animale, resettando così il nostro rapporto con gli umani del passato e con il resto della natura.

Gli esempi continuano.

Ecco cosa può significare plasmare l'IA. E, a sua volta, come l'IA può plasmare tutti noi.

Ma, per molti di noi, il nostro utilizzo dell'IA non deve essere così profondo o così tecnico.

Molti di voi non scriveranno codice per l'IA, ma useranno l'IA per scrivere codice, per comunicare, per prendere decisioni. In breve, userete l'IA come uno strumento.

Un artista non deve essere un fabbro o un chimico per usare un martello o un pennello. E neanche voi dovete essere ingegneri o data scientist per usare l'IA. Basta essere disposti a imparare, ad esplorare e a sperimentare.

Ricordate, avete appena ricevuto il vostro strumento principale di laurea.

Ma, come in qualsiasi corso di studio, ciò che fate con lo strumento conta molto più delle specifiche caratteristiche dello strumento stesso.

Quindi, mentre godete del vostro nuovo strumento, considerate sempre queste domande: Come posso creare strumenti migliori? Come posso aumentare la bellezza nel mondo? Come posso creare strumenti migliori e aumentare la bellezza a beneficio dei miei simili? E come posso fare tutto ciò in modo da superare me stesso e beneficiare l'umanità, ora e in futuro?

Il vostro futuro sarà definito non solo dalla vostra capacità di rispondere a queste domande, ma anche dalla qualità delle conversazioni e delle connessioni che svilupperete attraverso di esse.

Ricordate, il futuro è una conversazione, un dialogo tra strumenti e creatori. È un flusso di idee, sogni, aspirazioni e realizzazioni. È un connettersi con gli altri e il mondo che vi circonda.

E la bellezza è ciò che emerge quando ci connettiamo, quando creiamo, quando eleviamo l'umanità.

Quindi, congratulazioni ancora, Generazione AI!

Andate e plasmate il futuro, conoscendo l'umanità, migliorando gli strumenti, aumentando la bellezza, e lavorando insieme per un mondo migliore.

Grazie e buona fortuna.

Nota: Questa è una traduzione del discorso di Reid G. Hoffman e potrebbe variare dalla versione originale in inglese.