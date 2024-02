Officine Maccaferri vendute ad Ambienta

Bologna, 12 febbraio 2024 – Ambienta acquisisce la quota di maggioranza delle Officine Maccaferri. Lo annuncia lo stesso fondi di investimento.

È stato raggiunto un accordo vincolante tra il fondo di Nino Tronchetti Provera e Carlyle, Man Glg e Stellex Capital Management, i fondi che si erano aggiudicati all'asta le Officine a fine 2020.

“Ambienta sgr spa, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, è lieta di annunciare l'acquisizione di una partecipazione in Officine Maccaferri spa. Ambienta deterrà una quota di maggioranza nel Gruppo e potrà contare sul supporto dell'attuale senior management. Il closing dell'operazione è previsto per il secondo trimestre del 2024”.

“Fondata nel 1879 e con sede a Bologna, Officine Maccaferri rappresenta il punto di riferimento tecnico a livello mondiale per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni destinate ai mercati delle costruzioni civili, geotecniche e ambientali. Presente in oltre 130 Paesi, con stabilimenti di produzione in quattro continenti e circa 3.000 dipendenti, Maccaferri realizza ogni anno oltre 10mila progetti e genera un fatturato superiore a 600 milioni di euro. Lazard è stato l'advisor dei venditori e di Officine Maccaferri”.