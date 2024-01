Sciopero dei bus 24 gennaio a Bologna, orari e ultime notizie

Bologna, 20 gennaio 2024 – Disagi in vista, la prossima settimana, per chi si muove in bus a Bologna (e a Ferrara): mercoledì 24 gennaio gli autisti di Tper proclamano uno sciopero e incrociano le braccia.

Gli orari dello sciopero

Lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, fa sapere Tper, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

In particolare, a Bologna saranno garantite solo le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Chi sciopera e perché

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati locali aderendo ai rispettivi scioperi nazionali di 24 ore degli autoferrotranvieri-settore Trasporto pubblico locale proclamati da Usb, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Cub trasporti.

Tra le richieste dei lavoratori, aumento salariale, riduzione dell’orario di lavoro e più sicurezza.

Durante l’agitazione, al call-center telefonico 051 290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Si ferma anche il People Mover

Lo sciopero riguarda anche il personale del Marconi Express, la navetta (People Mover) che collega la stazione dei treni all’aeroporto di Bologna, il cui servizio potrebbe non essere garantito, nel corso dell’intera giornata di mercoledì 24 gennaio.

Imola

Per le linee urbane di Imola “verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera”, fa sapere Tper.

Ferrara

Per i mezzi Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Usb privato: 4 ore di sciopero

Sempre per mercoledì 24, Usb Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore Trasporto pubblico locale che, per il personale Tper si svolgerà dalle 12.30 alle 16.30: questa fascia oraria rientra in quella, più ampia, di effettuazione degli scioperi di 24 ore.