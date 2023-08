Volo diretto Bologna-Alghero, nuove rotte con Ryanair: ecco quanto costa

Bologna, 12 agosto 2023 – Dal Marconi si potrà volare in Sardegna con più facilmente col rafforzamento della tratta Bologna-Alghero. È l’ultima mossa della compagnia lowcost di Dublino, nel pieno della bufera scatenata dalla norma sul caro voli varata dal governo Meloni, continua a rafforzare il suo network nel Paese. La compagnia ha infatti annunciato l’arrivo di cinque nuove rotte nazionali da e per Alghero, assicurando per l’inverno 2023 oltre 30 voli settimanali per collegare la Sardegna al resto dell’Italia.

Tra le destinazioni, oltre Bologna, ci sono anche Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Pisa. Il ceo di Ryanair Eddie Wilson ha dichiarato che “Il lancio di queste rotte dimostra l’impegno di Ryanair in Sardegna, offrendo connettività e turismo vitali durante la stagione invernale con tariffe a partire da 19,99 euro”.

Attualmente un volo dall’aeroporto Marconi Bologna per Alghero il 27 settembre costa 16,23 euro.

Ma il commento sulla norma contro il caro voli varata dal governo Meloni non tarda ad arrivare. “Purtroppo, mentre Ryanair sta investendo e guidando la crescita per la Sardegna con investimenti reali, il governo italiano sta facendo il contrario con il suo decreto sul price cap fuorviante e illegale che avrà la conseguenza non intenzionale di allontanare gli investimenti Ryanair dalla Sardegna nell'estate e nell'inverno 2024. Se questo nuovo decreto non verrà ritirato, Ryanair sarà purtroppo costretta a ridurre la capacità dalla Sardegna e dalla Sicilia, il che significherà meno passeggeri a tariffe più elevate”.