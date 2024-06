Risultati elezioni comunali a Casalecchio: lo spoglio in diretta

Casalecchio, 10 giugno 2024 – Via al conteggio dei voti per conoscere i risultati delle elezioni comunali 2024 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, in cui 4 candidati sono pronti a sfidarsi per la carica di primo cittadino.

I candidati sindaco di Casalecchio: da sinistra Matteo Ruggeri, Marco Odorici, Dario Braga e Enrico Pasquariello

Il sindaco uscente Massimo Bosso appoggia la candidatura di Matteo Ruggeri, attuale assessore allo sport sostenuto dal Partito Democratico. A sfidarlo sono pronti Marco Odorici, ex assessore all’ambiente candidato con ‘Potere al Popolo’, Dario Braga, candidato sindaco di centro nonché ex prorettore dell’Alma Mater sostenuto dalla coalizione Europa Verde (composta da Azione, Lista civica, ‘Girasoli’ e i dissidenti del Pd), ed Enrico Pasquariello, un giovane operaio appoggiato da una coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Democrazia Cristiana.

Elezioni a Casalecchio di Reno: lo spoglio in tempo reale

