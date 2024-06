Risultati elezione dei sindaci in provincia di Bologna: lo spoglio in diretta

Bologna, 10 giugno 2024 – E’ iniziato alle 14 lo spoglio della scheda azzurra, quella riservata alle elezioni comunali, anche in provincia di Bologna: i risultati sono attesi già nelle prossime ore e in molti casi non sono per nulla scontati.

La provincia di Bologna non vede al voto il capoluogo ma sono chiamati alle urne i cittadini di 45 Comuni (su un totale di 55) di cui 10 con oltre 15mila abitanti (Molinella, Medicina, Pianoro, Castel Maggiore, Zola Predosa, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Valsamoggia, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno). Insieme a 45 nuovi primi cittadini si eleggeranno anche 632 consiglieri comunali. Sono 476 le sezioni elettorali a disposizione.

I fari sono ovviamente puntati su alcune sfide nei Comuni più grandi. A Casalecchio, per esempio, si assiste a una ‘spina’ tutta interna al centrosinistra della candidatura dell’ex prorettore Dario Braga e il candidato ufficiale del Pd, Matteo Ruggeri.

Nel maxi Comune della Valsamoggia a essere diviso è il centrodestra e la dem Milena Zanna potrebbe approfittarne, ma se si andasse al ballottaggio, l’esito non è scontato.

Anche a Pianoro l’esito è molto incerto: Simonetta Saliera, ex vice di Vasco Errani, è scesa in campo con l’ex leghista Luca Vecchiettini in una lista civica. Questo ha scombinato i piani di Marco Zuffi, candidato ufficiale del centrosinistra a trazione Pd, e che già doveva guardarsi da Luca D’Oristano (centrodestra).

Anche a Castenaso si vive lo spoglio con grande attesa: Carlo Gubellini (centrosinistra) è pronto a fare il bis, ma la candidatura di Stefano Sermenghi, già primo cittadino ex dem ora sostenuto da FdI e Lega, è "un osso duro", soprattutto in caso di ballottaggio.

Elezioni in provincia di Bologna: la mappa del voto dell'8 e 9 giugno

Ecco l’elenco completo dei 45 Comuni al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel di Casio, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Galliera, Granarolo, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.