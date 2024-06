Risultati elezioni comunali a Valsamoggia: lo scrutinio in diretta

Valsamoggia, 10 giugno 2024 – Elezioni comunali a Valsamoggia, con ben 4 candidati per la carica di sindaco in attesa di conoscere i risultati della tornata. Segui l’articolo per conoscere tutti gli aggiornamenti in diretta.

Tra i candidati a Valsamoggia figura il nome dell’attuale assessora alle politiche sociali Milena Zanna, sostenuta dal Partito Democratico. Movimento 5 Stelle e la lista ‘Civicamente’ sostengono, invece, la candidatura di Vanni Pancaldi, che tra le varie esperienze politiche vanta quella di assessore alle attività produttive nel comune di Calderara di Reno.

La Lega e la formazione politica ‘Centrodestra Valsamoggia’ sostengono la candidatura dell’insegnante Elena Baruffaldi, alla prima esperienza politica, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia candidano l’avvocato indipendente Luigi Gandolfi, in passato eletto per quattro volte consigliere comunale nel comune di Bazzano.

Elezioni a Valsamoggia: i risultati in diretta

