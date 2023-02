Risultati primarie Pd 2023: Elly Schlein vince anche a Bologna, i dati definitivi e la mappa del voto

Da sinistra, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein

Bologna, 27 febbraio 2023 – L’onda che ha portato Elly Schlein a diventare la prima segretaria donna del Pd ha avuto in Bologna uno dei suoi epicentri: Bologna città, soprattutto, dove la deputata ha superato lo sfidante Stefano Bonaccini vincendo con quasi il 60% delle preferenze (più di 12mila sui 21mila voti validi conteggiati).

Elly ‘sbanca’ in città

Sotto le Due Torri, forte del traino anche del sindaco Matteo Lepore e di molti amministratori dem, Schlein ha stravinto, portandosi a casa 28 seggi su 34 e piantando la propria bandiera in luoghi simbolo della sinistra in città, quali il Pratello (715 a 262 per Schlein), la Bolognina (628 a 325), la casetta rossa della zona Andrea Costa (909 a 497), al Passpartout di via Galliera (639 a 306) e in Cirenaica (662 a 378).

Bonaccini prevale in provincia

In provincia, invece, Bonaccini ha tenuto, vincendo nettamente ma senza dilagare: si è aggiudicato 68 seggi su 86 e portandosi a casa praticamente tutti quelli dei comuni più popolosi come Casalecchio (tranne al Garibaldi, dove ha vinto Schlein), San Lazzaro (tranne il numero 2), Valsamoggia (eccetto a Castello di Serravalle) e San Giovanni in Persiceto (ma a Decima è passata la Schlein). Morale: a livello di Federazione provinciale, cioè Bologna e provincia senza Imola, Schlein ha vinto con il 52% di voti contro il 48% di Bonaccini.