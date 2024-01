Regionali, Tajani oggi a Bologna: “In Emilia Romagna puntiamo a vincere, serve un nuovo Guazzaloca”

Bologna, 13 gennaio 2023 – L’Emilia-Romagna può essere conquistata dal centro destra e Forza Italia è già pronta a dare battaglia nel caso in cui il governatore Stefano Bonaccini dovesse decidere di candidarsi alle Europee. Parola del leader del partito, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri assieme alla collega di partito e di governo, la titolare dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, oggi ai Mug, Magazzini Generativi a Bologna ha incontrato i coordinamenti cittadino e provinciale.

“L’obiettivo di Forza Italia alle Europee è superare il 10% perché una volta raggiunto questo obiettivo alle elezioni politiche raggiungeremo il 20%. Vogliamo essere protagonisti in Europa. Il voto a Forza Italia è il voto più utile che si possa dare per far contare di più il nostro Paese a Bruxelles".

Il presidente di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri con la ministra dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini

"Anche Ancona e Brindisi sembravano inespugnabili”

Quanto alle elezioni regionali in Emilia-Romagna “l’obiettivo è vincere”, assicura Tajani. “Ci stiamo preparando qualora il presidente Bonaccini dovesse lasciare l’incarico a una campagna elettorale che deve essere vincente. Per vincere, come è successo ad Ancona e Brindisi, che sembravano incontendibili, bisogna scegliere un candidato di area moderata e popolare – aggiunge - . Non deve essere per forza di Forza Italia, può essere anche un civico, ma che come è stato Guazzaloca per Bologna”.

"L’alternanza è positiva per la democrazia”

“L’egemonia non è mai positiva – aggiunge - l’alternanza è un fatto positivo, qui in Emilia-Romagna ce n’è molto poca e c’è un sistema centralistico dove tutto fa riferimento a un solo partito, o si è lì o si è fuori dai giochi. Non è giusto e non è una scelta che va nella direzione di un vera democrazia dell’alternanza”. Quanto al via libera ad un terzo mandato di Bonaccini ai vertici di Viale Aldo Moro – ipotesi che varrebbe anche per il leghista Luca Zaia in Veneto - Tajani ricorda che “nel programma di governo non c’è il tema del secondo, terzo, quarto mandato. Non abbiamo preso nessun impegno di fronte agli elettori – aggiunge - . È un tema di discussione, ma non è dirimente per la coalizione”.

“Coalizione di governo è solidissima”

In ogni caso la coalizione di governo “è solidissima” e non sono certo le querelle in vista delle Europee a mettere in crisi la leadership di Giorgia Meloni. “Alle Europee dove ognuno corre sul proprio simbolo e ognuno appartiene a forze politiche europee diverse – dice - è ovvio che c’è una libertà di azione differente, questo non toglie nulla alla coesione del governo. Nessuno pensi di strumentalizzare le differenze che esistono e ci saranno nel corso della campagna elettorale tra forze politiche diverse fra loro”.

"Sei milioni al Gp di Imola, è sostegno del made in Italy”

"Ho preso l’impegno di continuare i finanziamenti da parte del ministero degli Esteri, attraverso l’Ice, con 6 milioni di euro del Gran Premio" di Imola "che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita della nostra economia, di promozione del Made In Italy, dello sport e del settore auto, del turismo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un incontro di Forza Italia a Bologna in vista delle elezioni europee. Prima del suo arrivo nel capoluogo emiliano, Tajani, si è recato ad Imola e ha incontrato il sindaco, Marco Panieri. "Il Governo e il ministero degli Esteri si è impegnato - ha precisato Tajani - e lo ha annunciato al sindaco nel corso della visita che ho fatto stamani".

Sull’intervento ango-americano in Yemen: “Nessuna pressione all’Italia”

Spazio anche al tema dell’intervento anglo americano in Yemen contro i ribelli Houti. “Non è arrivata nessuna pressione da parte statunitense” per chiedere un intervento da parte dell’Italia, spiega Tajani e “siamo stati informati dagli Stati Uniti con largo anticipo”. In ogni caso l’Italia partecipa alla missione europea Atalanta ma non poteva “fare azioni di guerra in territorio straniero, quindi in territorio yemenita, perché serve un dibattito parlamentare un voto del Parlamento”. “Noi non potevamo neanche volendo partecipare ad una missione militare decisa in tempi molto rapidi da Usa e Gran Bretagna a nostro giudizio assolutamente legittima, perché basata anche sua una decisione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Noi stiamo dalla parte della legalità, quindi lotta al terrorismo, sia esso Houthi sia esso Hamas”, conclude.