Coppa Davis 2024 a Bologna: date, programma e biglietti. Anche Sinner tra i convocati

Bologna, 26 agosto 2024 - La Coppa Davis torna in Emilia-Romagna: dal 10 al 15 settembre il girone di qualificazione con l'Italia si svolgerà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno (culminato con lo straordinario trionfo italiano a novembre), una fase del prestigioso torneo del tennis ritorna a Bologna. Tra i convocati di capitan Volandri, figurano Jannik Sinner, Musetti, Darderi e il doppio Vavassori-Bolelli per la competizione, anche se la squadra definitiva potrebbe non essere questa (lo scorso anno lo stesso numero uno al mondo rinunciò alla tappa a Bologna).

Il trofeo esposto al pubblico

Come antipasto alle gare, il trofeo sarà esposto al pubblico nella sede della Regione a Bologna dal 28 al 30 agosto, per poi spostarsi dal 2 settembre in Comune a Palazzo D'Accursio. Un legame, quello tra l'Emilia-Romagna e la Coppa Davis, che va avanti da tre anni: per il terzo anno consecutivo, infatti, la più prestigiosa competizione a squadre del tennis maschile torna nel capoluogo emiliano, che ospiterà uno dei quattro gironi di qualificazione.

A sfidarsi, le rappresentative di Italia, Belgio, Olanda e Brasile: in attesa di poter tifare i campioni azzurri, anche quest'anno gli appassionati potranno ammirare da vicino lo storico trofeo a forma di insalatiera. L'arrivo della Coppa a Bologna è previsto per mercoledì 28 agosto alle ore 15 nella sede della Regione, dove sarà esposta al pubblico fino al 30 agosto. Questi gli orari di visita: mercoledì 28 dalle 15 alle 19, giovedì 29 dalle 9 alle 19, venerdì 30 dalle 9 alle 18. Già disponibili invece i biglietti per le gare.

Non solo: l'appuntamento con la Coppa Davis sarà sotto le Due Torri fino al 2026, grazie a un accordo tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna.

Il programma

Questo il programma delle gare del girone di qualificazione bolognese della Coppa Davis:

Martedì 10 settembre, ore 15: Olanda-Belgio

Mercoledì 11 settembre, ore 15: ITALIA-Brasile ;

Giovedì 12 settembre, ore 15: Olanda-Brasile;

Venerdì 13 settembre, ore 15: ITALIA-Belgio;

Sabato 14 settembre, ore 15: Belgio-Brasile ;

Domenica 15 settembre, ore 15: ITALIA-Olanda.