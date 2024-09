Fisioterapista cacciato da Sinner. Dopo la gogna, la solidarietà: "Sei solo un capro espiatorio"

Bologna, 26 agosto 2024 – "Fa male essere fuori dal team di Jannik Sinner. La gogna social è devastante". L’uscita di scena – riportata in esclusiva dal nostro giornale – dell’ormai ex fisioterapista del numero uno del mondo, Giacomo Naldi, una volta postata su Instagram e Facebook, raccoglie cuori e incoraggiamenti. C’è la gente comune che lo difende dopo il licenziamento per il pasticcio-doping, il caso-Clostebol che ha fatto il giro del mondo, ma pure diversi sportivi hanno voluto far sentire il loro sostegno.

Jack Sinner insieme a Giacomo Naldi

Sono oltre 11mila i commenti tra chi gli augura "buona fortuna", chi ricorda la sua professionalità o chi, polemicamente, definisce Naldi solo "un capro espiatorio". A scrivere sul profilo social del fisioterapista bolognese con anni di carriera che spaziano dalla Virtus ai vertici del tennis mondiale, anche diversi cestisti.

Il campione bianconero Marco Belinelli firma un commento con un cuore e tre emoticon di incoraggiamento, mentre Giampaolo Ricci, ex Vu Nera in Olimpia Milano, è più esplicito: "Più forte di tutto e di tutti".

Poker di cuoricini rossi dall’americano Kyle Weems, ex bianconero, mentre il georgiano Tornike Shengelia invita Naldi a non abbattersi, postando un pugno. Combatte anche Riccardo Moraschini, in forza a Cantù: "Sono con te", scrive sui social. Pochi giorni fa, scoppiata la vicenda Sinner, aveva ricordato sul ’Carlino’ il suo caso gemello, citando l’analogo pasticcio-doping e difendendo il numero uno del tennis mondiale.

"La dinamica è stata la stessa. In entrambe le situazioni si è trattato del Clostebol", aveva spiegato la guardia bolognese, sottolineando che "io fui sospeso e poi condannato a un anno, mentre Sinner continua a giocare".

Tra i commenti anche i cuori arancioni dei ’Carota boys’,i fan ufficiali di Jannik. Nessuna traccia del campione altoatesino che ha fatto sapere, pronto a scendere in campo all’Us Open, "di aver bisogno di aria nuova", annunciando il benservito a Naldi e al preparatore atletico Umberto Ferrara in seguito alla "contaminazione involontaria". E i tre cuori rossi ’firmati’ Jannik Sinner nei commenti pro Naldi? Sono solo quelli di una delle tante pagine fan del tennista.