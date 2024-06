Illumia Padel Cup, al torneo non solo ex calciatori ma anche le mogli: ecco chi gioca

Bologna, 20 giugno 2024 - Un fine settimana all’insegna del grande padel al Country Club di Castenaso, con la terza edizione dell’Illumia Padel Cup. A darsi appuntamento per sabato 22 e domenica 23 giugno, le ex leggende della nostra Serie A, a colpi di volée, bandeja e vibora, in quello che ormai è diventato una grande classico dell’estate bolognese. Unico requisito per poter partecipare? Aver collezionato almeno una presenza nella massima serie di uno dei top 5 campionati europei (Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia).

Chi sono gli ex calciatori che giocano

A rete si ritroveranno contro Francesco Totti, Christian Vieri, l’ex ct Roberto Mancini, assieme a Toni, Di Biagio, Di Canio, e tantissimi altri campioni, per scrivere un nuovo capitolo del progetto ideato con grande entusiasmo dell’ex centrocampista rossoblù Tomas Locatelli e dal presidente di Illumia Marco Bernardi, in collaborazione col socio fondatore del Country Club, Mario Trebbi, e Andrea Lanzoni, AD di 2comeventi.

Il progetto nato due anni fa

“Questo progetto è nato due anni fa dall’amicizia e dalla passione per il padel che mi lega a Marco Bernardi, Andrea Lanzoni e Mario Trebbi, e che col passare del tempo continua a riempirci di entusiasmo, dopo due edizioni davvero esplosive – racconta Locatelli, che avverte gli sfidanti –. Nella scorsa edizione ha trionfato meritatamente la coppia Toni-Ceccarelli, ma già da tempo io e gli altri campioni non vediamo l’ora di tornare in campo per prenderci la rivincita: vi assicuro che ne vedremo delle belle”.

Tanti anche i nazionali azzurri

L’ex fantasista del Bologna scalda i motori, con una voglia matta di giocare ma anche di gustarsi da vicino una serie di match intriganti a colpi di pallina all’ultimo respiro. Per restare sul tema del momento, saranno tanti gli ex nazionali azzurri presenti nella due giorni al Country Club e oggi protagonisti nel rettangolo 10x20 a schiacciare punti su punti. Tra questi Demetrio Albertini, Stefano Fiore, Cristian Zaccardo, Massimo Maccarone, Giuliano Giannichedda, assieme al centrale della Juve Daniele Rugani, oltre al “Papu” Alejandro Gómez, che guida il triangolo sudamericano tutto “garra” e qualità con Diego Perotti e David Pizarro.

Due tabelloni: maschile e femminile

Due tabelloni, maschile e femminile, in quest’ultimo saranno protagoniste tra le altre l’ex campionessa del volley Francesca Piccinini, oltre a volti noti della televisione e non come Michela Persico, Noemi Bocchi, Uriana Capone, Linda Raff, Julieta Sar e Alessia Serafini. Il tutto, con una finalità benefica: un aiuto concreto a La Mongolfiera Odv a favore delle famiglie con bambini con disabilità.

Dove seguire il torneo

Il torneo, inoltre, sarà visibile in diretta streaming sulla Bobo Tv Channel.