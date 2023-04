Virtus sconfitta 84-86, gara 1 di finale va a Schio

Bologna, 29 aprile 2023 – La Virtus cade sul più bello. Sconfitta in volata per la formazione di Giampiero Ticchi battuta 84-86 dal Famila Schio in gara 1 di finale scudetto. Confronto dalle mille emozioni dalla palla a due di avvio match, al fischio finale e deciso a proprio favore nel finale dalle vicentine che hanno trovato nei punti della sempreverde Sottana il grimaldello giusto per scardinare il PalaDozza. Nella splendida atmosfera del PalaDozza si ritrova l’una di fronte all’altro le due regine del campionato, in una sfida che mette di fronte l’esperienza di Schio e delle 13 finali consecutive raggiunte e la freschezza e la voglia di una Virtus che vuole portare sotto le Due Torri, il primo titolo della storia. Sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita, 5.337 cuori (record per una sfida di basket femminile) palpitano per le V Nere che cercano di realizzare il loro sogno, quello del presidente Massimo Zanetti e di tutta la Bologna a spicchi femminile. Un’ora prima della palla a due le tribune sono già piene, tanta è l’attesa e la partecipazione del pubblico bianconero. La partita è da subito emozionante e vive di strappi e si decide nel finale dopo uno splendido testa a testa. Negli ultimi 30” di gioco Zandalasini dalla lunetta fa 1 su 2 per l’84-82. Howard dall’altra parte infila la tripla del sorpasso a 14” dalla sirena finale. Sull’azione successiva Parker sbaglia l’appoggio del controsorpasso, mentre Sottana fa 1 su 2 dalla lunetta. Ad una manciata di secondi da giocare, Zandalasini non trova il canestro della disperazione allo scadere, vince Schio ma quanti rimpianti per la Virtus. Martedì 2 maggio alle 20 al PalaRomare di Schio il secondo atto di questa finale tra Famila e Virtus Segafredo e che vista la formula ridotta di quest’anno, potrebbe già aggiudicare il titolo tricolore. In tribuna presente il presidente Fip, Roberto Brunamonti storica bandiera della Virtus ed adesso nello staff delle nazionali femminili, Pier Ferdinado Casini da sempre tifosissimo bianconero ma anche tanti appassionati, vecchie giocatrici, giovani leva, in un grande spettacolo in rosa.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 84 FAMILA SCHIO 86

SEGAFREDO BOLOGNA: Dojkic 15, Laksa 11, Zandalasini 19, Rupert 10, Andrè 4; Pasa 5, Parker 18, Cinili, Barberis 2, Del Pero; Orsili ne. All. Ticchi. FAMILA SCHIO: Verona 11, Mabrey 15, Howard 20, Bestagno 12, Keys 8; Sottana 16, Sventoraite 4, Crippa, Mestdagh; Mutterle ne, Penna ne. All. Dikaioulakos. Arbitri: Radaelli, Wassermann, Bertuccioli. Note: parziali 23-27, 40-42, 64-64.