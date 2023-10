Virtus, Polonara operato di tumore: l’intervento è andato bene

Bologna, 10 ottobre 2023 – E’ arrivato il comunicato tanto atteso. Achille Polonara è stato operato e l’intervento è andato bene. “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. – si legge nella nota bianconera – comunica che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille Polonara è tecnicamente riuscito. Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva”.

La neoplasia testicolare della quale era affetto Achille – che aveva deciso di giocare ugualmente domenica, nonostante il pensiero – dovrà essere analizzata. E, da lì, poi, si capiranno quali potrebbero essere i tempi per rivederlo in campo. Ma l’intervento è andato bene e questo, ora, è quello che conta sia per il giocatore, sia per la società che gli è stata vicina, sia per i compagni di club e di Nazionale che si sono fatti sentire con decine e decine di messaggi.

