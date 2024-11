Al Victor la rassegna si apre con l’omaggio a Ivan Graziani

Un cartellone ricco e variegato, pieno di appuntamenti attesissimi e di rilievo, quello che apre la stagione al teatro Victor a San Vittore. Il teatro fuori città, la terza rassegna di teatro, musica e danza a cura del teatro delle Lune e del Cineteatro Victor, si apre sabato 16 novembre con l’omaggio a Ivan Graziani. Si esibiranno Daniele Angelini alle chitarre e Donatello Angelini alla batteria. Nove appuntamenti in tutto, al costo di 10 euro a spettacolo (80 euro per l’abbonamento a nove spettacoli), che proseguiranno sabato 21 dicembre con il ’Canto di Natale’ di Charles Dickens per la regia di Aurora Piaggesi. Le date del 2025 si aprono il 10 gennaio con ‘Genesi di un amore’ di Thomas Otto Zinzi, con Angelica Olmeda e Barbara Venturini. Venerdì 21 febbraio spazio alle risate con ‘Virgigno con la gn’, una stand up comedy con Stefano Campagnolo di Zelig. Venerdì 7 marzo sarà la volta di ’In–grata’ di David Campton, per la regia di Daniela Lupparelli.

Un marzo ricco di appuntamenti che proseguono venerdì 14 marzo con ‘Dalida, ciao amore ciao’ del teatro delle Lune. La voce recitante sarà quella di Monica Briganti, che firma anche la regia, mentre la cantante solista è Francesca Romana Perrotta. Venerdì 28 marzo il teatro delle Forchette presenta ‘Aspettando Godot’ di Samuel Becket per la regia di Stefano Naldi. Venerdì 11 aprile spazio alla prosa con ‘Riccardo III’ di William Shakespeare con Alberto Guiducci e Tiziano Paganelli. A chiudere la stagione sarà ancora una volta il teatro delle Lune con ‘Il sogno di Doro’ di Efrem Satanassi, con adattamento e regia di Monica Briganti e Maurizio Mastrandrea. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15. Per info e prenotazioni: 375/6700022 - 339/ 2427674; www.cineteatrovictor.it.

"Il cineteatro Victor è una sala con più di 100 anni di storia – ha detto Monica Briganti, presidente dell’associazione Quinte Dimensioni Aps, regista e attrice del teatro delle Lune – è nato come sala cinematografica, ma negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta proponendo rassegne di teatro dialettale. Abbiamo pensato di ampliare ulteriormente l’offerta culturale di Cesena promuovendo una rassegna teatrale di rilievo, proponendo artisti del territorio e non solo. Gli spettacoli proposti coinvolgeranno artisti e associazioni locali e nazionali con lo scopo di arricchire l’offerta culturale rivolta alla cittadinanza, diffondere la cultura attraverso la letteratura, la poesia, la musica e la danza, sensibilizzare il pubblico sui temi sociali e civili della solidarietà e della pace".

Annamaria Senni