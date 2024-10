All’Oasi Desirée servono più volontari

Nelle campagne di Cesenatico un autentico paradiso degli animali. È l’Oasi Desirée, un centro gestito da Desirée Fattori e Alessia Panzavolta, con l’aiuto di Milvano Freschi, marito di Desirée. Desirée e Alessia sono due donne amanti degli animali, a capo di un’associazione di promozione sociale. In questa oasi ricavata a Cannucceto, oltre a cani e gatti, ci sono parecchi esemplari di oche, anatre, galline, faraone, pavoni, vari uccelli, conigli, asini, pecore, cavalli pony, maialini mini pig. La stragrande maggioranza di questo piccolo zoo è formata da animali da macello o allevati per scopi commerciali, che provengono da aziende dove i proprietari li ritenevano un peso e spesso li hanno maltrattati. C’è Matilde, una pecora di 6 anni, giunta quando aveva appena dieci ore di vita perchè sua madre era in setticemia e non poteva accudirla. Matilde è stata allattata ogni ora e mezza col biberon ed è in gran forma. Frida è invece un’asina di 5 anni e mezzo, proveniente da un allevamento. Quando era gravida si è ferita ad una zampa, è rimasta a lungo senza uscire dalla stalla e ha bisogno spesso di cure e assistenza, perchè quando cade non riesce a rialzarsi da sola. "Recentemente abbiamo chiamato un maniscalco – dice Desirée Fattori –, che ha realizzato dei ferri apposta per lei e una colatura di resina per crearle una sorta di zoccolo artificiale". Assieme a Frida c’è la figlia Deva nata nell’oasi. Rose è invece una cucciola di Pastore Maremmano di 4 mesi proveniente dalla Sicilia, alla quale è stata amputata una zampa per la crudeltà di un uomo e fortunatamente è stata soccorsa da un volontario. "Quando supererà l’anno di vita – prosegue la Fattori –, la sottoporremo ad un intervento chirurgico per fornirle una protesi che le consentirà di correre e vivere meglio". Pigolo è un cane Pastore Australiano di 6 anni, che è autistico e si sente ancora un cucciolo. I bambini sono pazzi di lui. Fra le oche salvate ci sono Ercolino e Holly, ma il loro re è Rama, un’oca maschio di 10 anni nato in incubatrice. Alla nascita ha assistito la stessa Desirée Fattori, che ha tossito quando l’uovo si è schiuso; l’imprinting ha fatto il resto e da 10 anni quando la Fattori tossisce, Rama sente il richiamo e corre da lei che ritiene a tutti gli effetti sua mamma. Fra i maiali di razza Mini pig ci sono Poldo, il quale ha un problema serio ad una zampa, e suo fratello Idris. Poldo è innamorato dell’asina Frida, tant’è che vuole sempre starle accanto. Un altro animale personaggio è il cavallo pony Ester di 38 anni, che ha perso tutti i denti e viene nutrita con una pappa speciale, un pellet che si scioglie con l’acqua; Ester ha una figlia che si chiama Chica. Desirée Fattori e Alessia Panzavolta lanciano un appello: "All’Oasi ospitiamo tantissime bestiole e abbiamo bisogno di volontari disponibili a dedicare un po’ di tempo per accudirle. Potete contattarci al 335 5475144 o inviando una mail a desy.fattori@gmail.com, aspettiamo aiuti a braccia aperte".

Giacomo Mascellani