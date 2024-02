Anita Buda vola a New York sulle punte

L’inizio dell’anno regala un altro riconoscimento di grande prestigio alla scuola di danza Dance Dream di Cesenatico. I riflettori sono tutti per una giovane promessa, Anita Buda, selezionata nella disciplina della danza classica per partecipare al "Gobal Summer Dance 2024" presso il "Peridance Center" di New York City, una scuola molto rinomata a livello mondiale, che ha formato alcuni tra i più celebri performer internazionali della danza. La crescita di Anita, che ha 12 anni e frequenta la seconda media, è cominciata lo scorso anno, quando ha vinto una borsa di studio per partecipare ad uno stage di danza classica. Il saggio si è svolto lo scorso 21 gennaio e, malgrado le altre allieve fossero anagraficamente più grandi, è stata lei assieme ad altre due ragazze, ad aggiudicarsi, grazie ad una prova tecnicamente impeccabile. Il biglietto per New York, dove la prossima estate vivrà per due settimane un’esperienza esaltante, in una delle scuole più celebri degli Stati Uniti. L’insegnante ed istruttrice Ilaria Esposito è entusiasta: "Sono davvero orgogliosa di Anita, perchè ricevere una borsa di studio al 100 per cento in danza classica e poi essere selezionata, tra tante ragazze tutte più grandi di lei, per uno stage a New York, non capita davvero tutti i giorni".